W skrócie Pociąg PKP Intercity relacji Frankfurt nad Odrą - Kraków Główny uderzył w autolawetę na przejeździe kolejowym w Chróstniku.

W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany, a kierowca autolawety zdążył opuścić pojazd przed zderzeniem ze składem.

Pociągiem podróżowało około 170 osób, które oczekują na podstawienie autobusowej komunikacji zastępczej.

Ruch kolejowy na odcinku Lubin - Raszówka został wstrzymany, a służby oceniają, że utrudnienia mogą potrwać do następnego dnia.

Przejazd kolejowy, na którym doszło do wypadku, nie był wyposażony w rogatki, a w miejscu tym ustawiono znak STOP.

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Do zdarzenia doszło na trasie między Lubinem a Legnicą, na wysokości miejscowości Chróstnik. Pociąg PKP Intercity relacji Frankfurt nad Odrą - Kraków Główny uderzył w autolawetę znajdującą się na przejeździe kolejowym.

- Potwierdzam zdarzenie. Pociąg uderzył w autolawetę, która utknęła na przejeździe kolejowym - przekazał Interii asp. Patryk Zdanowski z Zespołu Prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. Powiadomienie o wypadku wpłynęło do służb w czwartek po godz. 20.

Pociągiem podróżowało około 170 osób. - Pasażerowie nie byli ewakuowani z pociągu. Na ten moment nie stwierdzono osób poszkodowanych - zaznaczył rzecznik. Dodał, że kierowca autolawety zdążył opuścić pojazd jeszcze przed uderzeniem pociągu.

Chróstnik. Poważny wypadek na przejeździe kolejowym

O utrudnieniach poinformowano w komunikacie kolejowym. Jak przekazano, w związku z wypadkiem na odcinku Lubin - Raszówka ruch pociągów został wstrzymany. Z informacji przekazanych Interii przez mł. kpt. Tomasza Koźlika z PSP w Lubinie wynika, że po uderzeniu w autolawetę pociąg przejechał jeszcze około 300 metrów.

W wyniku zderzenia uszkodzone zostały latarnie, infrastruktura kolejowa oraz sam skład. Uszkodzona jest również sieć trakcyjna.

- Myślę, że dzisiaj nikt tego nie uruchomi - ocenił strażak, wskazując, że usuwanie skutków wypadku może przedłużyć się do następnego dnia.

- Pasażerowie przebywają w pociągu i oczekują na autobusową komunikację zastępczą - przekazał strażak.

Jak wyjaśnił mł. kpt. Koźlik, przejazd kolejowy, na którym doszło do zderzenia, nie był wyposażony w rogatki. Znajdował się tam znak STOP.



