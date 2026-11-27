W skrócie
- Do wypadku doszło w piątek nad ranem w miejscowości Grędzina, gdzie bus przewożący 13 pracowników uderzył w drzewo.
- Cztery osoby podróżujące pojazdem trafiły do szpitala w celu przeprowadzenia badań, jednak według wstępnych ustaleń nie odniosły poważnych obrażeń.
- Na miejscu wypadku interweniowało osiem zastępów straży pożarnej, a droga z Bytowa do Grędzina została całkowicie zablokowana.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Wypadek miał miejsce w piątek nad ranem w miejscowości Grędzina w województwie dolnośląskim. Bus przewożący pracowników do pracy uderzył tam w stojące przy drodze drzewo - przekazał Interii rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Oławie st. kpt. Michał Wójtowicz.
- Droga z Bytowa do Grędzina jest nieprzejezdna. Na miejscu działa osiem zastępów Straży Pożarnej - poinformował rzecznik.
Grędzina. Bus uderzył w drzewo
W momencie zdarzenia busem podróżowało 13 osób. Nikomu nic poważnego się nie stało. - Nie musieliśmy tych osób wydobywać z pojazdu. Wszyscy podróżujący wysiedli o własnych siłach - powiedział rzecznik oławskiej Straży Pożarnej.
Początkowo strażacy mieli informację o jednej osobie poszkodowanej w wypadku. Później do zespołu ratownictwa medycznego zgłosiły jeszcze trzy kolejne osoby z prośbą, aby je przebadać.
- Wszystkie te cztery osoby zostały zabrane do szpitala. Na chwilę obecną nie mam informacji, żeby doznały one poważnych obrażeń - poinformował st. kpt. Wójtowicz.
Na miejscu zdarzenia trwa akcja służb. Policja będzie ustalać co było przyczyną wypadku.