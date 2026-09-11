W skrócie 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za publikowanie w internecie gróźb pod adresem Donalda Tuska. Do zatrzymania doszło na pisemny wniosek premiera.

Groźby były zamieszczane na prywatnym profilu na Facebooku, a sprawą zajęli się funkcjonariusze SOP i policja.

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych i zgromadzono przeciwko niemu materiał dowodowy, który obecnie jest analizowany.

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Na wpisy 52-letniego mieszkańca Oławy, zawierające groźby pozbawienia życia premiera, natrafili w sierpniu funkcjonariusze SOP. Mężczyzną publikował swoje groźby w portalu społecznościowym Facebook - przekazał nadkomisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

"Policjanci od razu rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia autora wpisów. Funkcjonariusze ustalili, że treści zawierające groźby zostały zamieszczone z prywatnego profilu należącego do 52-letniego mieszkańca Oławy" - przekazał rzecznik.

Oława. Groził premierowi, 52-latek w rękach policji. "Nie potrafił wyjaśnić"

"Po otrzymaniu informacji funkcjonariusze podjęli również niezbędne czynności procesowe, w tym uzyskali od osoby pokrzywdzonej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wniosek o ściganie sprawcy" - powiedział nadkom. Jabłoński.

Rzecznik dolnośląskiej policji zaznaczył, że tego rodzaju przestępstwo jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej. Potwierdził, że na wniosku złożonym w tej konkretnej sprawie widnieje podpis premiera Donalda Tuska.

"Mundurowi skrupulatnie gromadzili materiał dowodowy i wykonywali kolejne czynności pozwalające na dokładne wyjaśnienie sprawy. Nie było to działanie przypadkowe ani natychmiastowa reakcja oparta wyłącznie na treści internetowego wpisu" - podkreślił nadkom. Jabłoński.

Mężczyzna został zatrzymany 7 września w miejscu swojego zamieszkania w Oławie. Nie potrafił w sposób racjonalny wyjaśnić powodów swojego zachowania i zamieszczenia treści o tak poważnym charakterze.

"Podejrzany usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Zebrany w sprawie materiał dowodowy jest obecnie analizowany przez prowadzących postępowanie" - wyjaśnił nadkom. Jabłoński.



