Zwrócenie uwagi na brak maseczki ochronnej na twarzy jednego z klientów sklepu w Głogowie (woj. dolnośląskie) skończyło się bójką.

Zdjęcie Policja, zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Głogowie. Jeden z klientów kwiaciarni zwrócił uwagę drugiemu na brak maseczki na twarzy. W efekcie doszło do niecenzuralnej wymiany zdań, a potem do bójki.

Na miejsce wezwano policję. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzuty gróźb karalnych oraz uszkodzenia ciała.



W trakcie bójki zniszczone zostały okulary o wartości 800 zł i telefon o wartości 2000 zł. Wyrządzone zostały także szkody przed kwiaciarnią - informuje "Gazeta Wrocławska".



Pokrzywdzony twierdzi, że nie założył maski, ponieważ wrócił od dentysty, który mu powiedział, aby jej chwilowo nie używać.