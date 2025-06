Fatalny finał interwencji. Policjant postrzelił policjanta

Funkcjonariusz policji został ranny rykoszetem podczas próby zatrzymania mężczyzny w Bolkowie (woj. dolnośląskie). Trafiła go kula wystrzelona przez drugiego policjanta. W sieci szybko pojawiły się zarzuty co do postępowania policjantów. Jak dowiedziała się Interia, okoliczności interwencji, w tym zachowanie procedur, bada Komenda Wojewódzka. Życie rannego policjanta nie było zagrożone.