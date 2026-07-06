W skrócie Około trzech tysięcy osób na wrocławskim osiedlu Szczepin musi we wtorek opuścić domy z powodu znalezienia niewybuchu z II wojny światowej podczas prac ziemnych przy ul. Trzemeskiej.

Ewakuacja obejmuje rejon kilku ulic oraz budynki takie jak komisariat policji, urząd skarbowy i dwa przedszkola, a mieszkańcy mają zostać przewiezieni do miejsca ewakuacji lub skorzystać z przygotowanych autobusów MPK.

We wtorek rano przewidziane są utrudnienia i czasowe zamknięcia ulic w rejonie działań, a szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, mieszkańcy objęci ewakuacją zostali już poinformowani lub są informowani przez odpowiednie służby.

Działania mają charakter prewencyjny i są standardową procedurą stosowaną podczas podejmowania oraz wywożenia niewybuchów.

Wrocław. Ewakuacja mieszkańców, chodzi o niewybuch

Ewakuacja obejmie rejon ulic: Braniborskiej, Legnickiej, Trzemeskiej, Dobrej, Inowrocławskiej, Kruszwickiej, Szczepińskiej, Marchijskiej, Ziemowita i Młodych Techników. Wśród budynków znajdują się m.in. Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto, Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto oraz dwa przedszkola.

Najpóźniej do godz. 8.30 we wtorek teren objęty ewakuacją musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Po tej godzinie w strefie będą mogły przebywać wyłącznie służby prowadzące działania.

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- Podjęcie niewybuchu przez patrol saperski wymaga wyznaczenia strefy ewakuacji i czasowego opuszczenia tego obszaru przez mieszkańców. To standardowa procedura stosowana w tego typu działaniach, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa - przekazał Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Co powinni zrobić mieszkańcy Wrocławia?

Urząd przypomina, że ewakuacja jest obowiązkowa dla wszystkich osób przebywających w wyznaczonej strefie. Przed opuszczeniem mieszkań należy zamknąć okna i drzwi, a ze sobą zabrać dokument tożsamości, telefon oraz niezbędne leki.

Dla mieszkańców przygotowano miejsce ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Zachodniej 2. Osoby, które będą potrzebowały transportu, zostaną przewiezione autobusami MPK z przystanku Legnicka/Młodych Techników.

Utrudnienia na ulicach Wrocławia

We wtorek rano kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i okresowymi zamknięciami ulic w rejonie działań. Obejmą one przede wszystkim ulice: Legnicką, Braniborską, Młodych Techników, Inowrocławską, Kruszwicką, Szczepińską, Dobrą, Marchijską, Ziemowita oraz Trzemeską.

Ruch będzie organizowany przez policję i służby porządkowe, a na obrzeżach strefy pojawią się patrole kierujące ruchem.

Niewybuch. Dwa wrocławskie przedszkola w strefie ewakuacji

W strefie objętej ewakuacją znajdują się również dwa przedszkola. Dzieci z Przedszkola nr 99 przy ul. Inowrocławskiej będą w tym czasie przebywać w innej placówce, o czym rodzice zostali wcześniej poinformowani. Z kolei Przedszkole nr 41 przy ul. Dobrej pozostaje zamknięte z powodu przerwy wakacyjnej.

W działania zaangażowane będą: patrol saperski, policja, Straż Miejska Wrocławia, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz inne służby odpowiedzialne za zabezpieczenie terenu.

Mieszkańcy mogą uzyskać dodatkowe informacje, kontaktując się z Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem 71 770 22 22.





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