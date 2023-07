Dziecko w oknie życia. Matkę ktoś zauważył. Przyjechała policja

We wrocławskim oknie życia pojawiło się kolejne dziecko. To czteromiesięczna, zdrowa i zadbana dziewczynka. Jak piszą lokalne media, tym razem procedura przekazania maleństwa nie przebiegła do końca tak, jak zazwyczaj. Matkę oddającą córeczkę ktoś najprawdopodobniej zauważył i wezwał policję, argumentując, że niemowlęciem nikt się nie opiekuje. Po przybyciu na miejsce patrol ustalił, że dzieckiem zajęto się zaraz po tym, jak włączył się alarm.