W skrócie Osiem osób zostało rannych w zderzeniu dwóch samochodów na drodze krajowej nr 5 w okolicach Radomierza na Dolnym Śląsku.

Kilka osób jest w stanie ciężkim, a poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala w Jeleniej Górze.

Na miejscu są służby ratunkowe i policja, a utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do wypadku z udziałem dwóch aut osobowych doszło przed ok. godz. 8.20 na drodze krajowej nr 5 w okolicach miejscowości Radomierz (woj. dolnośląskie), pomiędzy Bolkowem a Jelenią Góra.

"W wypadku poszkodowanych zostało osiem osób" - przekazała Interii podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Według lokalnego serwisu eluban poszkodowani odnieśli bardzo poważne obrażenia - kilka z nich jest w stanie ciężkim.

Na miejscu zdarzenia pojawiły cztery zespoły ratownicze. Ze względu na ciężki stan poszkodowanych podjęto decyzję o ich natychmiastowym przewiezieniu do szpitala w Jeleniej Górze.

Dolny Śląsk. Poważny wypadek na DK5

Na miejscu zdarzenia obecni są policjanci, którzy zabezpieczają ślady, a następnie będą próbowali ustalić okoliczności wypadku.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 33-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego, kierujący samochodem marki Alfa Romeo w kierunku Wrocławia, najprawdopodobniej podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem. Auto wpadło w poślizg, obróciło się i tyłem zderzyło z samochodem marki Citroën, którym podróżowało 6 pasażerów - obcokrajowców" - przekazała w komunikacie jeleniogórska policja.

Na drodze występują znaczące utrudnienia. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia i jeden pas w kierunku Jeleniej Góry. Ruch w stronę Wrocławia odbywa się skrajnym prawym pasem. Utrudnienia w miejscu zdarzenia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

"Bezczelnie łamie prawo". Jaki o decyzji marszałka Sejmu Polsat News Polsat News