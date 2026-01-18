Dramatyczne zderzenie na Dolnym Śląsku. Wielu rannych w ciężkim stanie

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Osiem osób zostało rannych w zderzeniu dwóch aut na drodze krajowej nr 5 między Bolkowem a Jelenią Górą w województwie dolnośląskim. Lokalne media donoszą, że wielu poszkodowanych jest w ciężkim stanie. Utrudnienia na drodze mogą potrwać wiele godzin.

Dwa rozbite samochody po zderzeniu na szosie, jeden pojazd znajduje się na poboczu, a drugi na środku drogi z otwartymi drzwiami i uszkodzonym przodem, obok nich stoi karetka pogotowia, w tle zimowy krajobraz i gołe drzewa.
Osiem osób zostało rannych w wypadku na Dolnym ŚląskuOSP Janowice Wielkiemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Osiem osób zostało rannych w zderzeniu dwóch samochodów na drodze krajowej nr 5 w okolicach Radomierza na Dolnym Śląsku.
  • Kilka osób jest w stanie ciężkim, a poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala w Jeleniej Górze.
  • Na miejscu są służby ratunkowe i policja, a utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin.
Do wypadku z udziałem dwóch aut osobowych doszło przed ok. godz. 8.20 na drodze krajowej nr 5 w okolicach miejscowości Radomierz (woj. dolnośląskie), pomiędzy Bolkowem a Jelenią Góra.

"W wypadku poszkodowanych zostało osiem osób" - przekazała Interii podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Według lokalnego serwisu eluban poszkodowani odnieśli bardzo poważne obrażenia - kilka z nich jest w stanie ciężkim.

    Na miejscu zdarzenia pojawiły cztery zespoły ratownicze. Ze względu na ciężki stan poszkodowanych podjęto decyzję o ich natychmiastowym przewiezieniu do szpitala w Jeleniej Górze

    Dolny Śląsk. Poważny wypadek na DK5

    Na miejscu zdarzenia obecni są policjanci, którzy zabezpieczają ślady, a następnie będą próbowali ustalić okoliczności wypadku.

    "Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 33-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego, kierujący samochodem marki Alfa Romeo w kierunku Wrocławia, najprawdopodobniej podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem. Auto wpadło w poślizg, obróciło się i tyłem zderzyło z samochodem marki Citroën, którym podróżowało 6 pasażerów - obcokrajowców" - przekazała w komunikacie jeleniogórska policja.

    Na drodze występują znaczące utrudnienia. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia i jeden pas w kierunku Jeleniej Góry. Ruch w stronę Wrocławia odbywa się skrajnym prawym pasem. Utrudnienia w miejscu zdarzenia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

