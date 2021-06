Były lider PO Grzegorz Schetyna pełni obowiązki szefa Platformy na Dolnym Śląsku - poinformowano na Twitterze dolnośląskiej PO. Dotychczasowy przewodniczący regionu, europoseł Jarosław Duda złożył rezygnację ze swej funkcji.

"Grzegorz Schetyna przejął z mocy statutu obowiązki przewodniczącego regionu dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej. Dotychczasowy szef regionu Jarosław Duda złożył rezygnację z funkcji. Nowemu szefowi regionu gratulujemy, a Panu europosłowi J. Dudzie dziękujemy za 4 lata pracy w regionie" - post tej treści zamieszczono na twitterowym koncie Platformy na Dolnym Śląsku.

- Przewodniczący Jarosław Duda, który pełnił tą funkcję od ponad 2,5 roku zrezygnował, argumentując ją faktem, że łączenie funkcji europosła i szefa regionu, w kontekście przygotowań do przyszłych wyborów samorządowych i parlamentarnych jest trudne do pogodzenia. On łączył to przez te ostatnie dwa lata, ale uznał, że warto podjąć ten krok, przekazując kierowanie regionem w ręce Grzegorza Schetyny, byłego przewodniczącego Platformy - powiedział poseł KO Piotr Borys, bliski współpracownik Schetyny.

Zmiana jakościowa w PO

Jak podkreślił, oznacza to zmianę jakościową dla dolnośląskiej PO. - Na pewno wiele rzeczy na Dolnym Śląsku przyspieszy i pytanie oczywiście o udział Grzegorza Schetyny i jego wpływ na politykę krajową po półtora roku nieobecności w Zarządzie Krajowym - dodał poseł.

Nieoficjalnie od polityków Platformy można usłyszeć, że powrót Schetyny do władz Platformy będzie miał znaczenie m.in. w kontekście możliwego powrotu Donalda Tuska do partii. - Grzegorz uzyskał większy wpływ na to, co się będzie działo w Platformie - mówi polityk sympatyzujący ze Schetyną.

Jarosław Duda został wybrany na szefa dolnośląskiej PO w 2017 r.; wcześniej przez ponad rok był komisarzem tamtejszych struktur. Grzegorz Schetyna był dotychczas wiceprzewodniczącym partii w województwie.