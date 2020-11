W jednym z ogródków działkowych w Bielawie na Dolnym Śląsku znaleziono ciało 64-letniej kobiety. Kobieta została uduszona, w sprawie zatrzymano jej syna – dowiedziała się nieoficjalnie PAP.

Zdjęcie Policja rusza do walki z największą drogową plagą /123RF/PICSEL

Policja rozpoczęła poszukiwania 64-letniej mieszkanki Bielawy po tym, jak zgłoszono jej zaginięcie. W czwartek policjanci znaleźli ciało kobiety w kompostowniku na należącym do niej ogródku działkowym. "Ciało było w worku. Dziś odbyła się sekcja zwłok, która wykazała, że kobieta została uduszona" - powiedział PAP prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie Tomasz Fedorszczak.

Reklama

W sprawie zatrzymano mężczyznę. "W sobotę z zatrzymanym będą prowadzone dalsze czynności" - powiedział prokurator nie podając szczegółów dotyczących tożsamości podejrzewanego.

Według nieoficjalnych informacji PAP, zatrzymany mężczyzna to syn zamordowanej kobiety. PAP ustaliła też, że to on oraz inna osoba z rodziny zgłosili zaginięcie 64-latki.