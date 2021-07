Około godziny 14 w sobotę policjanci z Komendy Powiatowej w Zgorzelcu zostali poinformowani przez niemiecką policję o zaginięciu dwóch osób. Okazało się, że mieszkające w Niemczech małżeństwo, płynęło kajakiem i wpadło do wody.



- Kobietę udało się odnaleźć i wydobyć na brzeg. Jest to 35-letnia Niemka. Pogotowie ratunkowe udzieliło jej pomocy, nie stwierdzono zagrożenia życia - przekazała Interii podkomisarz Agnieszka Goguł, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu.

Męża kobiety nadal nie udało się odnaleźć. W jego poszukiwaniach brały udział dwa niemieckie śmigłowce.



"Jedna z osób wciąż jest poszukiwana przez służby ratunkowe, w akcji biorą udział m.in dwa specjalistyczne śmigłowce z Niemiec" - relacjonuje także portal Zgorzelec112.pl.

Jak dowiedziała się Interia na dziś poszukiwania mężczyzny zostały zakończone. - Zostaną wznowione jutro - mówi podkomisarz Agnieszka Goguł.

Utonięcia w Polsce

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 145 zgonów w wyniku utonięcia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina przy tym, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także, by wkładać kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.

RCB przestrzega także, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, a także stosować się do poleceń ratownika.