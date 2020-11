Strażacy, w tym specjalistyczne zastępy przeznaczone do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, podjęły w niedzielę (22 listopada) akcję we Wrocławiu na rzece Ślęży. Za pomocą między innymi kurtyn sorpcyjnych opanowali wypływ substancji niebezpiecznej dla środowiska.

Z kanału burzowego do rzeki wydobywała się substancja ropopochodna. Jak poinformował dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, z którym rozmawiali dziennikarze "Gazety Wrocławskiej", do tej sytuacji doszło w pobliżu mostu drogowego w okolicach ulic Ostrowskiego i Krzemienieckiej.

Jak podkreśla gazeta, nie wiadomo, skąd wzięła się substancja. Jej wypływ z kanału burzowego powtrzymano specjalną kurtyną. Dwie kolejne bariery rozłożono w dole rzeki. Sprawa została zgłoszona policji.