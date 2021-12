Ktoś zdewastował drzwi wejściowe do biura poselskiego posła PiS Wojciecha Zubowskiego w Głogowie (woj. dolnośląskie). Drzwi lokalu w budynku przy ul. Poczdamskiej zostały pomalowane czerwoną farbą.

- Widziałem to. Nie sądzę, aby było co komentować - miał powiedzieć polityk portalowi myglogow.pl. Według lokalnego portalu sprawa dewastacji zostanie zgłoszona policji.



Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z Głogowa powiedziała serwisowi, że sprawcy wpuścili także klej do zamka.

W rozmowie z Interią poseł Wojciech Zubowski nie chciał komentować zdarzenia. Wyjaśnił jedynie, że wandal, który zakleił zamek spowodował, że do pracy w korytarzu na pierwszym pietrze nie mogli dostać się pracownicy kilku innych biur, które mają tam siedziby. Biuro poselskie było w piątek nieczynne.



- Sprawa nie została zgłoszona policji, ale na podstawie informacji dostępnej w internecie na miejsce została skierowana grupa dochodzeniowa-śledcza, która obecnie zajmuje się zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, w tym zebraniem dowodów i wszelkich śladów - powiedział Interii st. asp. Łukasz Szuwikowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.



Policjant stwierdził, że nie wiadomo na razie czy sprawa będzie ścigana z urzędu, czy też będzie prowadzona na podstawie skargi. Jak stwierdził policja czeka na zgłoszenie dewastacji przez posła bądź jego biuro.

Według. st. asp. Szuwikowskiego do dewastacji mogło dojść w piątek po południu.

Na zdjęciu, które opublikował portal myglogow.pl widać namalowany najprawdopodobniej pędzlem niewyraźny wulgarny napis, zaś poniżej na tabliczce z godzinami przyjęć ktoś umieścił krzyż.





Poseł Wojciech Zubowski zasiada w Sejmie trzecią kadencję jako przedstawiciel PiS. W tym roku został przez premiera Mateusza Morawieckiego powołany do Rady Doradców Politycznych.



Jest synem byłego prezydenta Głogowa Jana Zubowskiego, posła na Sejm V kadencji.