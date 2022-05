Jak poinformował Sebastian Polański z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, dolnośląscy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w ramach współpracy z funkcjonariuszami niemieckiej służby celnej prowadzili działania ukierunkowane na ujawnienie nielegalnego posiadania lub obrotu środkami odurzającymi na granicy polsko-niemieckiej. W jednej z niemieckich miejscowości zatrzymali do kontroli busa przewożącego 8 obywateli Polski, którzy jechali do pracy na terenie Niemiec.

Zapach narkotyków wyczuł pies

- Aria - pies służbowy towarzyszący funkcjonariuszom, wyczuła zapach narkotyków w samochodzie. Funkcjonariusze po przeszukaniu pojazdu nie wykryli żadnych narkotyków, jednak pies w charakterystyczny sposób zaznaczał kierownicę - powiedział Polański.

Zdjęcie Pies towarzyszący funkcjonariuszom KAS / Krajowa Administracja Skarbowa /

Śladowe ilości amfetaminy i MDMA na dłoniach, kierownicy i w ślinie kierowcy

Po użyciu przez funkcjonariuszy mobilnego detektora ujawniono śladowe ilości amfetaminy i MDMA na dłoniach i kierownicy. Dodatkowo przeprowadzono test, który wykazał, że w ślinie kierowcy są ślady spożycia narkotyków.

Zatrzymany kierowca usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków. Grozi mu teraz grzywna wynosząca do 5000 zł lub nawet 2 lata więzienia.