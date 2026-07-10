Czołowe zderzenie busów. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jedna osoba zmarła

Do wypadku doszło w piątek tuż przed g. 6 rano w miejscowości Ujeździec Mały (woj. dolnośląskie).

Dwa busy zderzyły się czołowo na łuku drogi.

Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Jedna z nich była na miejscu reanimowana, jej życia nie udało się jednak uratować - podaje TVN24.

Ujeździec Mały. Zderzenie dwóch busów

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że z nieznanych dotąd przyczyn jeden z busów zjechał na przeciwległy pas ruchu, wtedy doszło do zderzenia - przekazała TVN24 podkom. Daria Szydłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.

Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej.

Służby ustalają dokładne przyczyny wypadku.

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