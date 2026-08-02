Czarnek grzmi po ataku Ukraińca, rzeczniczka MSWiA odpowiada. "Pan żartuje?"

W skrócie Przemysław Czarnek skrytykował Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego za brak działań dotyczących ustawy o skutecznej deportacji cudzoziemców łamiących prawo.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka odpowiedziała Czarnkowi, wskazując na natychmiastowe działania wobec sprawcy ataku we Wrocławiu i statystyki dotyczące deportacji.

We Wrocławiu 18-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany po tym, jak zaatakował Polkę nożem. Kobieta walczy o życie.

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W niedzielę sprawę ataku 18-letniego Ukraińca na Polkę skomentował wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, według którego "takie sytuacje pokazują, że państwo musi mieć skuteczne narzędzia, aby chronić swoich obywateli".

"W Polsce każdy gość musi przestrzegać naszych zasad i szanować nasze prawo. Kto je łamie i zagraża bezpieczeństwu Polaków, musi liczyć się z konsekwencjami" - napisał Czarnek na platformie X.

Czarnek zareagował na atak we Wrocławiu. Odpowiedziała mu Gałecka

"Tusk i Czarzasty milczą. Nadal trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawiłem w połowie kwietnia. Jej uchwalenie pozwoliłoby na skuteczną deportację osób, które nie przestrzegają prawa. Nie wolno nam bezczynnie czekać na kolejne tragedie. Bezpieczeństwo Polaków musi być priorytetem" - dodał polityk PiS.

Do wpisu Czarnka odniosła się rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka, która napisała, że obywatel Ukrainy został zatrzymany od razu po ataku, a cudzoziemcy, którzy łamią prawo "są niezwłocznie deportowani".

"Tylko w 2025 r. deportowaliśmy ponad 10 tys. osób, kiedy to za waszych czasów rocznie deportowaliście tylko po 2-3 tys. osób. Pan sobie tym wpisem żarty robi? Czyli przez osiem lat rządziliście, a dziś pan twierdzi, że jedynym problemem jest ustawa z kwietnia?" - napisała Gałecka.

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Wrocław. Atak Ukraińca na Polkę. Sprawcę zatrzymano, 30-latka walczy o życie

Do zdarzenia doszło około godz. 21 na ul. Gagarina na osiedlu Muchobór we Wrocławiu. Z relacji Policji wynika, że kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. 30-latka w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Napastnik został ujęty przez policję tuż po zdarzeniu.

Policja przekazała, że 18-letni mężczyzna to obywatel Ukrainy, a ofiara to Polka. Mężczyzna jest podejrzewany o próbę zabójstwa. Według lokalnych mediów do ataku doszło na klatce schodowej bloku mieszkalnego.

Do zdarzenia odniosły się służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu. W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę po południu na stronie tej placówki podkreślono, że Konsulat Generalny Ukrainy "z przykrością przyjął informację o incydencie".

"Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej" - napisano w oświadczeniu.





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