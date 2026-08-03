W skrócie Podczas policyjnej interwencji w Legnicy mężczyzna, który twierdził, że nie chodzi od lat, wstał i próbował wyskoczyć przez okno, aby uniknąć zatrzymania.

Policjanci zamknęli okno i uniemożliwili mężczyźnie skok z drugiego piętra, a następnie zatrzymali go i wyprowadzili z mieszkania.

Lekarze potwierdzili, że zatrzymany mężczyzna może przebywać w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie oczekuje na przekazanie do więzienia.

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Do incydentu doszło w niedzielę około południa w Legnicy. Policjanci przybyli wówczas do jednego z mieszkań, gdzie według posiadanych przez nich informacji przebywać miał mężczyzna poszukiwany listem gończym do odbycia kary dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze znaleźli na miejscu poszukiwanego mężczyznę. Odmówił on jednak wykonania ich poleceń twierdząc, że z powodu problemów z kręgosłupem nie chodzi od sześciu lat. Poinformował również policjantów, że obecnie oczekuje on na rozpoznanie przez sąd sprawy zmiany sposobu odbywania kary na system dozoru elektronicznego z powodu jego złego stanu zdrowia.

Legnica. Poszukiwany udawał niepełnosprawność. "Wskoczył na parapet"

Rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Legnicy asp. szt. Monika Kaleta przekazała, że policjanci biorący udział w interwencji zauważyli, że w mieszkaniu znajdującym się na drugim piętrze jest szeroko otwarte okno. Postanowili więc zamknąć je, by zapobiec ewentualnej ucieczce zatrzymanego mężczyzny.

"W tym momencie sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Mężczyzna, który chwilę wcześniej utrzymywał, że nie jest w stanie chodzić, gwałtownie wstał i wskoczył na parapet otwartego okna, grożąc, że wyskoczy z mieszkania" - przekazała asp. szt. Kaleta.

"Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania. Nie zważając na zagrożenie, chwycili mężczyznę i wciągnęli go z powrotem do wnętrza mieszkania, uniemożliwiając mu skok z drugiego piętra. Mężczyzna został zatrzymany i bezpiecznie wyprowadzony z mieszkania" - dodała.

Zatrzymany został przebadany przez lekarzy, którzy nie stwierdzili żadnych przeciwskazań, by mężczyzna mógł przebywać w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w legnickiej komendzie policji. To tam będzie on oczekiwał na przekazanie do więzienia, w którym odbędzie zasądzoną karę.

Incydent skomentowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, ironizując, że "policjanci z Legnicy dokonali 'cudu'".



