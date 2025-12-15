Ciało nastolatki w pobliżu szkoły. "Wszystko wskazuje na zabójstwo"

W skrócie Ciało 12-letniej dziewczynki znaleziono w pobliżu szkoły podstawowej w Jeleniej Górze.

Policja potwierdza, że wszystko wskazuje na zabójstwo.

Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową, szczegóły sprawy są utajnione.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazał Interii starszy aspirant Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji, zgłoszenie o ujawnieniu zwłok w pobliżu szkoły podstawowej w Jeleniej Górze wpłynęło około godz. 14.50. - Informowano, że to najprawdopodobniej dziecko - przekazał.

Podinspektor Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze poinformowała natomiast, że najprawdopodobniej doszło do zabójstwa 12-latki. Dodała, że nie ma innych ofiar. - Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie - oświadczyła.

- Na miejsce wysłano patrol, który to potwierdził. Prokuratura podjęła śledztwo - mówił starszy aspirant Łukasz Porębski z KWP we Wrocławiu.

Tragedia w Jeleniej Górze. Ciało znaleziono przy szkole

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze przejęła sprawę, wszczynając śledztwo i utajniając szczegółowe informacje. - Z uwagi na to, że podejrzewany jest czyn wypełniający znamiona przestępstwa - dodał st. asp. Łukasz Porębski.

Ciało miało zostać odnalezione w poniedziałek na ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, około 200 m od szkoły podstawowej - podał jako pierwszy reporter RMF24.

Śmiszek: Prezydent "podpala" spokój społeczny i robi wojnę domową Polsat News Polsat News