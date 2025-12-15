Ciało nastolatki w pobliżu szkoły. "Wszystko wskazuje na zabójstwo"
Ciało 12-latki zostało znalezione w pobliżu szkoły podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. - Wszystko wskazuje na to, że to zabójstwo - potwierdziła w rozmowie z Interią podinsp. Edyta Bagrowska z miejskiej policji.
W skrócie
- Ciało 12-letniej dziewczynki znaleziono w pobliżu szkoły podstawowej w Jeleniej Górze.
- Policja potwierdza, że wszystko wskazuje na zabójstwo.
- Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową, szczegóły sprawy są utajnione.
Jak przekazał Interii starszy aspirant Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji, zgłoszenie o ujawnieniu zwłok w pobliżu szkoły podstawowej w Jeleniej Górze wpłynęło około godz. 14.50. - Informowano, że to najprawdopodobniej dziecko - przekazał.
Podinspektor Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze poinformowała natomiast, że najprawdopodobniej doszło do zabójstwa 12-latki. Dodała, że nie ma innych ofiar. - Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie - oświadczyła.
- Na miejsce wysłano patrol, który to potwierdził. Prokuratura podjęła śledztwo - mówił starszy aspirant Łukasz Porębski z KWP we Wrocławiu.
Tragedia w Jeleniej Górze. Ciało znaleziono przy szkole
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze przejęła sprawę, wszczynając śledztwo i utajniając szczegółowe informacje. - Z uwagi na to, że podejrzewany jest czyn wypełniający znamiona przestępstwa - dodał st. asp. Łukasz Porębski.
Ciało miało zostać odnalezione w poniedziałek na ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, około 200 m od szkoły podstawowej - podał jako pierwszy reporter RMF24.