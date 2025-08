Ciało mężczyzny wyłowione z Odry we Wrocławiu. Komunikat policji

Ciało mężczyzny zostało wyłowione w poniedziałek wieczorem z Odry we Wrocławiu - przekazała podkom. Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu. Policja wciąż ustala tożsamość mężczyzny. Wcześniej we Wrocławiu prowadzono intensywne poszukiwania 16-latka z Wałbrzycha. Służby nie potwierdzają, czy zwłoki należą do zaginionego.