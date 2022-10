Brutalnie pobili 18-latka. Policja zatrzymała dwóch 17-latków

Do zdarzenia doszło w piątek, 14 października ok. godz. 19.45, na terenie bulwaru Xawerego Dunikowskiego oraz Wzgórzu Polskim we Wrocławiu.

Jak informowała wcześniej policja, sprawcy brutalnie uderzali pokrzywdzonego po całym ciele, po czym oddalili się z miejsca. Zawiadomienie w tej sprawie zgłosił następnego dnia ojciec 18-latka, który trafił z licznymi obrażeniami do szpitala.

Zatrzymanych dwóch 17-latków

- Funkcjonariusze od chwili powzięcia informacji o zdarzeniu natychmiast przystąpili do realizacji działań w różnych obszarach. W rozwiązanie tej sprawy zaangażowano wielu policjantów oraz zdecydowano się na publikację wizerunku jednego z podejrzanych - przekazała w czwartek asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.



Jak dodała, efektem tych działań było zatrzymanie dwóch 17-latków. - Podejrzani usłyszeli już zarzuty dotyczące pobicia oraz uszkodzenia ciała. Prokuratura Wrocław-Stare Miasto nadzorująca postępowanie rozważa zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - poinformowała policjantka.