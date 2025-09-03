Policjanci z bolesławieckiego Wydziału Ruchu Drogowego patrolowali autostradę A4 w kierunku granicy, kiedy zauważyli skrajnie niebezpieczną jazdę kierowcy sportowego pojazdu. Mężczyzna pędził z prędkością 245 km/h. Tym samym przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 100 km/h.

Bolesławiec. Pirat drogowy na A4. Miał na liczniku 245 km/h

Kierowcą był 48-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego.

Jak informuje dolnośląska policja, mężczyzna był w drodze do Francji. "Po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że pojazd to sportowa wersja z bardzo mocnym silnikiem" - przekazała policja.

48-latek został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktami karnymi.

Jak zaznacza policja, funkcjonariusze wciąż "spotykają (...) kierowców, którzy drogi publiczne traktują jak tor wyścigowy, testując 'możliwości' swoich pojazdów".

"Apelujemy do kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Bezpieczna i zgodna z przepisami jazda to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim troska o życie i zdrowie - własne i innych uczestników ruchu drogowego" czytamy w komunikacie dolnośląskiej policji.

