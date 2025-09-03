Brawurowa jazda na A4. Zawrotna prędkość na liczniku

Kierowca sportowego auta pędził z prędkością ponad 200 km/h
Kierowca sportowego auta pędził z prędkością ponad 200 km/hNewsLubuski/Policja DolnośląskaEast News

Policjanci z bolesławieckiego Wydziału Ruchu Drogowego patrolowali autostradę A4 w kierunku granicy, kiedy zauważyli skrajnie niebezpieczną jazdę kierowcy sportowego pojazdu. Mężczyzna pędził z prędkością 245 km/h. Tym samym przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 100 km/h.

Zobacz również:

Wypadek na trasie S6. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
Pomorskie

Wypadek na obwodnicy Trójmiasta. W akcji śmigłowiec LPR

    Bolesławiec. Pirat drogowy na A4. Miał na liczniku 245 km/h

    Kierowcą był 48-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego.

    Jak informuje dolnośląska policja, mężczyzna był w drodze do Francji. "Po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że pojazd to sportowa wersja z bardzo mocnym silnikiem" - przekazała policja.

    48-latek został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktami karnymi.

    Jak zaznacza policja, funkcjonariusze wciąż "spotykają (...) kierowców, którzy drogi publiczne traktują jak tor wyścigowy, testując 'możliwości' swoich pojazdów".

    "Apelujemy do kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Bezpieczna i zgodna z przepisami jazda to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim troska o życie i zdrowie - własne i innych uczestników ruchu drogowego" czytamy w komunikacie dolnośląskiej policji.

    Zobacz również:

    Wstrząsający wypadek w Lisim Ogonie
    Kujawsko-pomorskie

    Poważny wypadek na trasie S5. Ciężarówka stanęła w płomieniach

    Szefernaker w "Gościu Wydarzeń" odpowiada Sikorskiemu: To jest jakaś dziecinadaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze