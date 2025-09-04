"Bratanica przeżyła szok". Dramatyczna pomyłka w zakładzie pogrzebowym
Poszła zidentyfikować ciało ojca przed pogrzebem, a w trumnie zobaczyła kobietę. Takie sceny, jak informują media, rozegrały się w jednej z firm pogrzebowych z Wrocławia. W sprawie szokuje także to, że mimo pomyłki, przedsiębiorstwo nie czuje się zobligowane do przeproszenia rodziny zmarłego 69-latka. - Takie pomyłki się zdarzają - usłyszeli bliscy mężczyzny.
W skrócie
- Rodzina zmarłego z Wrocławia odkryła pomyłkę w zakładzie pogrzebowym, gdy zamiast ciała ojca, jego córka w trumnie zobaczyła kobietę.
- Jak informują media, firma pogrzebowa nie poczuwa się do winy ani nie przeprosiła bliskich, tłumacząc sytuację jako przypadek.
- Rodzina domaga się oficjalnych przeprosin.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza". Według ustaleń 69-latek z Wrocławia zmarł we własnym mieszkaniu z przyczyn naturalnych. Po zwłoki przyjechała współpracująca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej firma pogrzebowa.
Wszystko dlatego, że w dniu, w którym stwierdzono zgon, instytucja nie zdołała skontaktować się z bliskimi zmarłego. Gdy przyszło do identyfikacji zwłok, okazało się, że w zakładzie pogrzebowym doszło do tragicznej pomyłki.
Wrocław. Tragiczna pomyłka przed pogrzebem
Jak podaje "Wyborcza", w trakcie uroczystości pogrzebowych rodzina mężczyzny przeżyła szok. Jedną osobę spośród bliskich zaproszono do tego, by potwierdzić tożsamość zmarłego.
- Weszła Marta, moja bratanica z mężem. Od razu się zdziwili, bo trumna była drewniana, a nie taka przeznaczona do kremacji. Ale kiedy kaplicowy otworzył trumnę, bratanica przeżyła szok. Była w niej kobieta w różowej garsonce - relacjonowała gazecie siostra zmarłego.
Jak czytamy, rodzina, nie zwlekając, zainterweniowała u pracowników firmy pogrzebowej, ale poza obietnicami ws. wyjaśnienia sprawy, nie udało jej się uzyskać wytłumaczenia, jak mogło dojść do pomylenia ciał.
W pewnym momencie na cmentarz z dużą prędkością wjechał dostawczy samochód z ciałem zmarłego. Rodzina uważa, że ostatnie pożegnanie zostało przygotowane naprędce. Ma także żal, bo przez opóźnienia kremację przeprowadzono w innym zakładzie, niż planowali bliscy.
Pomyłka w zakładzie pogrzebowym. "Proszę złożyć reklamację"
Według ustaleń siostra zmarłego nie chciała zbagatelizować sprawy i udała się na rozmowę do przedsiębiorstwa pogrzebowego. Nie usłyszała jednak żadnych wyjaśnień, przeprosin, a jedynie zapewnienie, że "takie pomyłki się zdarzają".
- Usłyszałam: "Proszę złożyć reklamację tak, jak się składa reklamację na parę butów" - powiedziała w rozmowie z dziennikiem.
Firma całe zajście tłumaczy awarią samochodu i zaprzecza, jakoby potraktowała sprawę bez należytej staranności. Rodzina chce natomiast wydania przez firmę oświadczenia z przeprosinami, na co przedsiębiorstwo się nie godzi. Zakład odrzuca też roszczenia finansowe bliskich. Jest gotowy, aby spór rozstrzygnął sąd.
Źródło: "Gazeta Wyborcza"