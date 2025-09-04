W skrócie Rodzina zmarłego z Wrocławia odkryła pomyłkę w zakładzie pogrzebowym, gdy zamiast ciała ojca, jego córka w trumnie zobaczyła kobietę.

Jak informują media, firma pogrzebowa nie poczuwa się do winy ani nie przeprosiła bliskich, tłumacząc sytuację jako przypadek.

Rodzina domaga się oficjalnych przeprosin.

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza". Według ustaleń 69-latek z Wrocławia zmarł we własnym mieszkaniu z przyczyn naturalnych. Po zwłoki przyjechała współpracująca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej firma pogrzebowa.

Wszystko dlatego, że w dniu, w którym stwierdzono zgon, instytucja nie zdołała skontaktować się z bliskimi zmarłego. Gdy przyszło do identyfikacji zwłok, okazało się, że w zakładzie pogrzebowym doszło do tragicznej pomyłki.

Wrocław. Tragiczna pomyłka przed pogrzebem

Jak podaje "Wyborcza", w trakcie uroczystości pogrzebowych rodzina mężczyzny przeżyła szok. Jedną osobę spośród bliskich zaproszono do tego, by potwierdzić tożsamość zmarłego.

- Weszła Marta, moja bratanica z mężem. Od razu się zdziwili, bo trumna była drewniana, a nie taka przeznaczona do kremacji. Ale kiedy kaplicowy otworzył trumnę, bratanica przeżyła szok. Była w niej kobieta w różowej garsonce - relacjonowała gazecie siostra zmarłego.

Jak czytamy, rodzina, nie zwlekając, zainterweniowała u pracowników firmy pogrzebowej, ale poza obietnicami ws. wyjaśnienia sprawy, nie udało jej się uzyskać wytłumaczenia, jak mogło dojść do pomylenia ciał.

W pewnym momencie na cmentarz z dużą prędkością wjechał dostawczy samochód z ciałem zmarłego. Rodzina uważa, że ostatnie pożegnanie zostało przygotowane naprędce. Ma także żal, bo przez opóźnienia kremację przeprowadzono w innym zakładzie, niż planowali bliscy.

Pomyłka w zakładzie pogrzebowym. "Proszę złożyć reklamację"

Według ustaleń siostra zmarłego nie chciała zbagatelizować sprawy i udała się na rozmowę do przedsiębiorstwa pogrzebowego. Nie usłyszała jednak żadnych wyjaśnień, przeprosin, a jedynie zapewnienie, że "takie pomyłki się zdarzają".

- Usłyszałam: "Proszę złożyć reklamację tak, jak się składa reklamację na parę butów" - powiedziała w rozmowie z dziennikiem.

Firma całe zajście tłumaczy awarią samochodu i zaprzecza, jakoby potraktowała sprawę bez należytej staranności. Rodzina chce natomiast wydania przez firmę oświadczenia z przeprosinami, na co przedsiębiorstwo się nie godzi. Zakład odrzuca też roszczenia finansowe bliskich. Jest gotowy, aby spór rozstrzygnął sąd.

