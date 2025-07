Borelioza atakuje Dolny Śląsk. Rośnie liczba zakażonych

Borelioza to choroba bakteryjna, której charakterystycznym objawem jest tzw. rumień wędrujący w miejscu ukąszenia . Nieleczona może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak przewlekłe zmęczenie, bóle stawów czy zaburzenia neurologiczne.

O skali problemu zaalarmował prof. Leszek Szenborn z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Zwrócił uwagę, że choć boreliozę można leczyć, a czasem ustępuje ona samoistnie, to w przypadku KZM sytuacja wygląda znacznie poważniej . Nie istnieje skuteczne leczenie tej choroby, a jedyną formą ochrony jest szczepienie.

"Kiedy już choroba się pojawi, to organizm może liczyć tylko na siebie. Komplikacje mogą nawet doprowadzić do śmierci " - zaznaczył prof. Szenborn.

Aby skutecznie chronić się przed chorobą, należy przyjąć trzy dawki szczepienia podstawowego oraz regularnie stosować dawki przypominające co parę lat (od trzech do pięciu). Szczepienie warto wykonać zimą lub wczesną wiosną , aby uzyskać odporność już na początku sezonu aktywności kleszczy, który trwa od kwietnia do października.

"Kleszczy jest więcej. Na pewno łagodna zima miała na to wpływ. Ale według naszych danych to nie jest tak, że są to wzrosty o 100 proc. w skali rok do roku" - zauważył Arkadiusz Fiślak z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka