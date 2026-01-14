W środę wrocławska policja zaapelowała w sieci o pomoc w poszukiwaniach osoby podejrzewanej o atak nożem.

Atak na seniorkę we Wrocławiu. Zatrzymana 15-latka

Chodziło o zdarzenie z 9 stycznia. Wtedy to na ul. Sztabowej we Wrocławiu, około godz. 12, raniona została 77-letnia seniorka.

Zaledwie kilka godzin później policjanci poinformowali, że w sprawie jest przełom.

"Zatrzymana została 15-letnia mieszkanka Wrocławia. Dalsze czynności w sprawie będą prowadzone przez policjantów pod nadzorem prokuratury oraz sądu rodzinnego" - napisano na Facebooku wrocławskich mundurowych.

"Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały informacje i udostępniały wcześniejszy komunikat" - dodano, wspominając apel o pomoc, w którym pokazano m.in. zdjęcia poszukiwanej osoby. Widać było na nich dziewczynę w czarnej kurtce.

Wrocław. Atak na seniorkę. Błyskawiczna akcja po apelu policji

Wcześniej w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" głos zabrała rodzina ranionej seniorki. Ta trafiła do szpitala z ranami kłutymi.

- Mama wysiadła z samochodu, którym podwoził ją mój brat, przy ul. Drukarskiej. Szła na działkę. Jak nam powiedziała, tuż przy wejściu bocznym na teren ogródków działkowych przy Sztabowej ktoś złapał ją za rękę - opowiadała lokalnej gazecie córka poszkodowanej.

- Gdy się odwróciła, zobaczyła człowieka, który następnie ją zaatakował, zadał kilka ciosów nożem. Wzywała pomocy, ale nikogo w pobliżu tam wtedy nie było - mówiła pani Paulina. Służby wezwał ostatecznie przejeżdżający tamtędy kierowca.

