W skrócie Biuro wiceministra Michała Jarosa w Trzebnicy zostało zdewastowane przez nieznanych sprawców, którzy zostawili na fasadzie budynku napisy dotyczące Telewizji Republika.

Policja zabezpieczyła monitoring z miejsca zdarzenia, a sprawa została zgłoszona przez pracowników biura niezwłocznie po odkryciu zniszczeń w godzinach porannych.

Napisy na budynku nawiązują do działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w siedzibie Telewizji Republika, które miały miejsce w czwartek.

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Informację o zniszczeniu fasady biura poselskiego w Trzebnicy przekazał w mediach społecznościowych sam Michał Jaros. "Ktoś pomalował moje biuro poselskie w Trzebnicy" - napisał, dodając, że "farbę zmyjemy".

"Wszyscy wiedzą, że moje biuro jest otwarte także dla tych, którzy się ze mną nie zgadzają. Wystarczy wejść i porozmawiać" - dodał.

Polityk uzupełnił swój wpis zdjęciem, na którym widać uszkodzenia. Na oknie budynku sprawcy zapisali sprejem zdanie "Ręce precz od Republiki", pod nim z kolei "Precz Tusk". Nazwisko premiera pojawiło się także obok drzwi wejściowych.

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Trzebnica. Biuro Michała Jarosa zdewastowane

- Farba oczywiście zostanie zmyta i tu nie ma problemu, natomiast uważam, że ta debata powinna jednak inaczej wyglądać w Polsce - stwierdził wiceminister rozwoju i technologii, pytany o incydent na antenie Polsat News.

Polityk poinformował, że pracownicy biura od razu po przyjściu rano do pracy zgłosili sprawę na policję.

- Monitoring, z tego, co wiem, został zabezpieczony. Nie wiem, kto to zrobił (...), natomiast, skoro tak bardzo lubi kamery i telewizję, to myślę, że może zostać gwiazdą tego odcinka. Na pewno była kamera, mam nadzieję, że złapała tę osobę - dodał Michał Jaros.

Policja w siedzibie Telewizji Republika. Zażądano materiałów

Napisy na budynku nawiązują do wydarzeń z czwartku, kiedy w siedzibie Telewizji Republika pojawili się funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci chcieli przekazać stacji dokument z żądaniem wydania zapisów materiałów emitowanych przez stację 16 października.

Telewizja Republika transmitowała moment doręczenia pisma na żywo. Redaktor naczelny i dziennikarze stacji nie chcieli przyjąć dokumentu i wdali się w dyskusję z policjantami.

Działanie policji ma związek ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie. Postępowanie dotyczy znieważenia funkcjonariuszy policji, publicznego nawoływania w Telewizji Republika do udostępniania informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariuszki policji, a także wywierania wpływu na czynności służbowe policjantów przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.



