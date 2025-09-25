Bez prawa jazdy, na jednym kole. "Popisywał się" przed radiowozem

20-letni motocyklista został zatrzymany przez policję we Wrocławiu po szaleńczej jeździe ulicami miasta. Młody kierowca nie tylko przekraczał prędkość i popisywał się jazdą na jednym kole, ale też nie miał prawa jazdy, ubezpieczenia ani sprawnego motocykla. Za swoje przewinienia otrzymał mandaty w wysokości 4700 zł i 18 punktów karnych.

Wrocław. 20-letni motocyklista zatrzymany przez policję. Jeździł bez uprawnień
Wrocław. 20-letni motocyklista zatrzymany przez policję. Jeździł bez uprawnień KWP we Wrocławiu / Bartlomiej MagierowskiEast News

We Wrocławiu policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali 20-letniego motocyklistę, który zachowywał się skrajnie nieodpowiedzialnie prowadząc pojazd.

Podczas patrolu funkcjonariusze zauważyli, że młody kierowca znacznie przekracza prędkość w obszarze zabudowanym.

    Jak podała st. asp. Aleksandra Pieprzycka z zespołu prasowego KWP we Wrocławiu "przed sygnalizacją świetlną i przejściem dla pieszych wykonywał niedozwolone akrobacje na jednośladzie". Wszystko zostało nagrane przez wideorejestrator nieoznakowanego radiowozu.

    Wrocław. Policja zatrzymała 20-letniego motocyklistę

    Po zatrzymaniu motocyklisty okazało się, że lista jego przewinień jest dłuższa. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem, a pojazd, którym się poruszał, nie miał dopuszczenia do ruchu.

    Na motocyklu znajdowały się tablice rejestracyjne kolekcjonerskie, brakowało obowiązkowego ubezpieczenia OC, a sam pojazd był niesprawny technicznie.

      Za swoje zachowanie 20-latek otrzymał mandaty na łączną kwotę 4700 złotych i 18 punktów karnych. Motocykl został odholowany na policyjny parking.

      Pokaz brawury we Wrocławiu. Policja apeluje o rozwagę

      Policja podkreśla, że takie nieodpowiedzialne praktyki, jak jazda na jednym kole czy prowadzenie niesprawnego pojazdu, mogą prowadzić do poważnych wypadków.

      "Dolnośląska Policja apeluje o rozwagę i odpowiedzialność. Żaden pokaz brawury nie jest wart ludzkiego zdrowia ani życia" - czytamy w komunikacie.

