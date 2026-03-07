W skrócie Policja potwierdziła, że samochód Magdaleny Majtyki został odnaleziony dzień przed znalezieniem jej ciała w okolicach Biskupic Oławskich.

Służby miały odtworzyć ostatni dzień życia artystki: ostatnie logowanie jej telefonu zanotowano we Wrocławiu o 21:25.

Ciało Magdaleny Majtyki odnaleziono w piątkowe popołudnie. 41-latka była aktorką filmową, teatralną i serialową, związaną od lat z Teatrem Muzycznym Kapitol we Wrocławiu.

Informację o odnalezieniu ciała 41-letniej aktorki policja podała w piątkowe popołudnie. Wrocławska informacja potwierdziła jednak, że o samochód należący do artystki odnaleziono w czwartek przed południem.

Zgłoszenie o porzuconym Oplu Corsie w okolicach miejscowości Biskupice Oławskie policja otrzymała w piątek około godzin 11.00. Wówczas jednak funkcjonariusze mieli nie wiedzieć o tym, że trwają poszukiwania Magdaleny Majtyki.

"Na miejsce skierowani zostali policjanci, którzy potwierdzili, że na terenie leśnym, bezpośrednio przy drodze gruntowej znajduje się samochód marki Opel Corsa" - podała wrocławska policja.

"Pojazd był zamknięty, pozostawiony poza drogą publiczną i nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mając na uwadze obowiązujące w tego typu przypadkach standardy działań, funkcjonariusze sporządzili z tych ustaleń stosowną dokumentację i przekazali dyżurnemu jednostki" - poinformowali policjanci.

Policjanci mieli sprawdzić, czy pojazd figuruje w systemach, jednak do czasu ich interwencji nie było informacji o zaginięciu. Zgłoszenie o tym, że z Magdalena Majtyką nie ma kontaktu miało wpłynąć na jeden z wrocławskich komisariatów kilka godzin później - ok. godziny 14.00.

"Gdy Komenda Powiatowa Policji w Oławie otrzymała informacje, że poszukiwana przez wrocławskich funkcjonariuszy kobieta mogła przebywać w rejonie Biskupic Oławskich, policjanci niezwłocznie pojechali w rejon, gdzie sprawdzany był pojazd i rozpoczęli tam sprawdzenia pobliskiego terenu" - podała policja.

"Nie było żadnych przesłanek wskazujących na to, że ujawniony samochód może mieć związek z zaginięciem lub przestępstwem" - twierdzą policjanci z Wrocławia.

Przed godziną 9.00 w piątek mąż artystki informował o nich w mediach społecznościowych, podając model i rejestrację samochodu, którym poruszała się Majtyka. Mimo to ciało odnaleziono około godziny 17.00.

Magdalena Matyjka nie żyje. Nieoficjalnie: Udało się odtworzyć ostatni dzień życia artystki

Stacja TVN podała, że służbom udało się odtworzyć ostatni dzień życia aktorki. Ta we wtorek opuściła swoje przy ulicy Iwaszkiewicza we Wrocławiu około godziny 8.00 rano i udała się na umówioną wcześniej wizytę u stomatologa.

O 16.30 po raz ostatni skontaktowała się z rodziną. Przekazał za pośrednictwem SMS-a informację, że spotkała koleżankę z liceum i jedzie z nią do wsi Sulimów. Pobyt aktorki w tej miejscowości potwierdzają dane z sieci komórkowej.

Ostatnie logowanie telefonu Matyki z 21:25 zostało zlokalizowane we Wrocławiu w okolicach ulicy Karkonoskiej, choć policja zaznacza, że trzeba brać pod uwagę niedokładność tej formy umiejscawiania, gdzie znajdowała się aktorka. Logowanie o 21:25 było ostatnim.

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną, filmową i serialową. Wystąpiła m.in. w filmie "Pan Samochodzik i Templariusze", a także licznych serialach, w tym w "Na Wspólnej", "1670", "Ojciec Mateusz", "Pierwsza Miłość" czy "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny". Od wielu lat była związana z Teatrem Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, który po śmierci artystki odwołał weekendowe spektakle.

