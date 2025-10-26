Atak zimy paraliżuje region Polski. Zablokowana droga i uwięzieni podróżni

Trudne warunki atmosferyczne utrudniają ruch na Dolnym Śląsku. Po ataku zimy, a tym samym obfitych opadach śniegu, zablokowana została droga do granicy z Czechami. Z kolei na linii kolejowej między Rybnicą i Jelenią Górą drzewo spadło na sieć trakcyjną. Jak przekazał Interii st. kpt. Krzysztof Zakrzewski z KM PSP w Jeleniej Górze, "około 30 pasażerów pozostaje w pociągu i czeka na decyzję o ewakuacji".

Zima zaatakowała na Dolnym Śląsku. Utrudnienia w ruchu na drogach i kolei
Na przewody sieci trakcyjnej na linii kolejowej w okolicach Rybnicy na Dolnym Śląsku, spadło drzewo. Jak podał Interii st. kpt. Krzysztof Zakrzewski z KM PSP w Jeleniej Górze pociąg relacji międzynarodowej Goerlitz - Jelenia Góra zatrzymał się. - Sieć trakcyjna dotykała pociągu i było podejrzenie, że jest tam napięcie - tłumaczył.

    Obecnie w pociągu znajduje się około 30 osób i czekają oni na decyzję o ewakuacji.

    Służby oczekują przyjazdu techników, którzy uziemią pojazd. - Dopiero wtedy podejmą oni decyzję o ewakuacji, ewentualnie przewiezieniu tych osób środkiem zastępczym - mówił st. kpt. Krzysztof Zakrzewski.

    Osób poszkodowanych nie ma. Strażacy z KM PSP w Jeleniej Górze zabezpieczają miejsce zdarzenia. Opóźnienie pociągu osiąga już ponad 200 minut.

    Atak zimy na Dolnym Śląsku. Część dróg nieprzejezdna

    O utrudnieniach w ruchu, nie tylko kolejowym, informowała w niedzielę jeleniogórska policja. W Szklarskiej Porębie rano wystąpiły intensywne opady śniegu. Odcinek drogi w Jakuszycach - od Babińca do granicy z Czechami - był całkowicie nieprzejezdny.

      Samochody ciężarowe były zatrzymywane na parkingu obok zajazdu przy drodze krajowej nr 3. Policja zaapelowała do kierowców o unikanie przejazdu w kierunku Jakuszyc i granicy z Czechami, przynajmniej do czasu poprawy warunków i wznowienia ruchu.

      "Prosimy o korzystanie z objazdów i bieżące śledzenie komunikatów drogowych" - czytamy w oświadczeniu.

      W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze wydała ostrzeżenia dotyczące konieczności dostosowania prędkości do sytuacji na drodze.

