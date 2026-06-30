Atak nożem w Legnicy. 13-latek rzucił się na swojego rówieśnika
13-letni chłopiec zaatakował swojego rówieśnika nożem w Legnicy. Zarówno poszkodowany, jak i młody napastnik trafili do szpitala. Sprawę wyjaśnia policja. O losach agresora zdecyduje najpewniej sąd rodzinny. Póki co nie wiadomo, czy chłopcy się znali, ani czy był między nimi jakiś konflikt.
W skrócie
- W Legnicy doszło do ataku nożem, w którym 13-letni chłopiec zaatakował rówieśnika.
- Obaj 13-latkowie zostali przewiezieni do szpitala, a życiu poszkodowanego nie zagrażało niebezpieczeństwo.
- Sprawą zajmuje się policja, o losie młodego napastnika zdecyduje sąd rodzinny.
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Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na ul. Bielańskiej w Legnicy (woj. dolnośląskie).
- 13-letni chłopiec zaatakował nożem swojego rówieśnika, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia - poinformowała w rozmowie z Interią kom. Jagoda Ekiert z KMP w Legnicy.
Zaatakowany 13-latek jest ranny. Trafił do szpitala. - Jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo - dodała policjantka.
Atak nożem w Legnicy. Napastnik miał 13 lat
Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania napastnika i wkrótce zatrzymali 13-latka. On również trafił do placówki medycznej.
- Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na diagnostykę - poinformowała kom. Jagoda Ekiert.
Z uwagi na młody wiek zatrzymanego o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.
Póki co nie wiadomo, czy chłopcy się znali, ani czy był między nimi jakiś konflikt. Wyjaśnieniem dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia zajmują się policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii.
Z uwagi na dobro śledztwa i wiek uczestników zdarzenia, policja nie udziela bardziej szczegółowych informacji.