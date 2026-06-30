W skrócie W Legnicy doszło do ataku nożem, w którym 13-letni chłopiec zaatakował rówieśnika.

Obaj 13-latkowie zostali przewiezieni do szpitala, a życiu poszkodowanego nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Sprawą zajmuje się policja, o losie młodego napastnika zdecyduje sąd rodzinny.

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Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na ul. Bielańskiej w Legnicy (woj. dolnośląskie).

- 13-letni chłopiec zaatakował nożem swojego rówieśnika, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia - poinformowała w rozmowie z Interią kom. Jagoda Ekiert z KMP w Legnicy.

Zaatakowany 13-latek jest ranny. Trafił do szpitala. - Jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo - dodała policjantka.

Atak nożem w Legnicy. Napastnik miał 13 lat

Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania napastnika i wkrótce zatrzymali 13-latka. On również trafił do placówki medycznej.

- Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na diagnostykę - poinformowała kom. Jagoda Ekiert.

Z uwagi na młody wiek zatrzymanego o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.

Póki co nie wiadomo, czy chłopcy się znali, ani czy był między nimi jakiś konflikt. Wyjaśnieniem dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia zajmują się policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii.

Z uwagi na dobro śledztwa i wiek uczestników zdarzenia, policja nie udziela bardziej szczegółowych informacji.





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