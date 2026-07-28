Atak na ukraińską parę. Są zarzuty, nowe informacje prokuratury

Karol Płatek

Karol Płatek

Prokuratura postawiła pierwsze zarzuty po ataku na parę obywateli Ukrainy we Wrocławiu. 27-letni mężczyzna odpowie m.in. za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. W sprawie zatrzymano dwie osoby, a policja nadal poszukuje trzeciego uczestnika ataku.

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Stojący radiowóz policji na jednej z ulic. Zdjęcie poglądowe.
Radiowóz polskiej policji podczas służby. Zdjęcie poglądoweMarysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Prokuratura postawiła zarzuty 27-letniemu mężczyźnie związane z pobiciem i przemocą motywowaną przynależnością narodową, zatrzymano dwie osoby, a policja poszukuje trzeciego uczestnika zdarzenia.
  • Według śledczych, zarówno Tomasz M., jak i Adam C. byli wcześniej notowani przez policję, a atak został zakwalifikowany jako przestępstwo o charakterze chuligańskim.
  • Nagranie z niedzielnego zdarzenia we Wrocławiu pokazuje, jak trzech mężczyzn atakuje obywatela Ukrainy i jego partnerkę po kłótni w sklepie; poszkodowani trafili do szpitala.
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Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Psiego Pola poinformowała, że 27-letni Tomasz M. usłyszał zarzuty dotyczące m.in. pobicia oraz stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Śledczy zakwalifikowali ten czyn również jako występek o charakterze chuligańskim.

Za zarzucane przestępstwa z art. 119 par. 1 oraz art. 158 par. 1 Kodeksu karnego grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

W chwili wydania komunikatu prokuratura prowadziła z podejrzanym dalsze czynności procesowe.

Pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Drugi zatrzymany ma zostać przesłuchany

We wtorek do prokuratury ma zostać doprowadzony drugi zatrzymany w tej sprawie - 45-letni Adam C. Śledczy zapowiadają przedstawienie mu zarzutów podobnych do tych, które usłyszał 27-latek.

Obaj zatrzymani byli wcześniej notowani przez policję. Funkcjonariusze nadal poszukują trzeciego sprawcy napaści.

Według ustaleń "Gazety Wyborczej" jednym z zatrzymanych - Adam C. ps. "Cycu", opisywany przez dziennik jako gangster z więzienną przeszłością i zawodnik walk na gołe pięści. Drugim ma być pseudokibic walczący w formule MMA.

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Atak na ukraińską parę nagrały kamery. Policja: Początkiem była sprzeczka w sklepie

Do pobicia doszło w niedzielę przy ul. Okulickiego we Wrocławiu. Poszkodowani to 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna - obywatele Ukrainy.

Opublikowane w mediach społecznościowych nagranie pokazuje, jak trzech mężczyzn bije młodego Ukraińca. Jego partnerka próbuje go bronić i również zostaje zaatakowana.

Poszkodowani trafili do szpitala. Z udostępnionych zdjęć wynika, że 20-latka wymagała zszycia rany ucha.

Jak przekazała wcześniej rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podkom. Aleksandra Freus, początkiem zdarzenia była sprzeczka w kolejce sklepowej. Później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy.

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