Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem podczas nocnego patrolu policyjnego we Wrocławiu. Nieopodal placu Nankiera funkcjonariusz zauważył czterech mężczyzn, którzy zakłócali ciszę nocną i podszedł do nich, by zwrócić im uwagę.

Jak podkreśla asp.szt. Anna Nicer w komunikacie wrocławskiej policji, funkcjonariusz był prawidłowo umundurowany i najpierw się przedstawił. W odpowiedzi został zaatakowany. Przewrócono go i duszono, przytrzymywano go, blokując mu dostęp do kabury z bronią służbową.

Policjant, który padł ofiarą napaści podczas interwencji, nie odniósł poważnych obrażeń. Czuje się dobrze i jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Otrzymał pomoc przedmedyczną i wraca do pełni sił.

Wrocław. Atak na policjanta. Media: Sprawcami byli celnicy

Sprawcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na miejscu zdarzenia. Usłyszeli już zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.

Według nieoficjalnych doniesień medialnych dwóch z czterech napastników to funkcjonariusze publiczni zatrudnieni w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło, gdy byli po służbie służbą. Jak ustaliło Radio Zet, mężczyźni mieli znajdować się pod wpływem alkoholu.

Informacje te nie zostały jednak potwierdzone przez wrocławską policję. Przedstawicielka policji poinformowała jednak, że agresorzy, prócz zarzutów, zostali zawieszeni także w obowiązkach służbowych. Objęto ich policyjnym nadzorem.

"Śniadanie Rymanowskiego": Poseł PiS o decyzji Trumpa w sprawie ceł Polsat News Polsat News