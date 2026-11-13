W skrócie Prokuratura Rejonowa w Legnicy oskarżyła 26-letnią Karolinę O. o publiczne znieważenie sześciorga ukraińskich dzieci oraz napaść na troje z nich.

Kobieta miała wyzywać małoletnich z powodu ich pochodzenia, żądać używania języka polskiego oraz pochwalać rosyjską agresję na Ukrainę.

Oskarżona nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień w dalszej części śledztwa; za atak grozi jej kara do 5 lat więzienia.

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Jak poinformowała prok. Liliana Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Legnicy, akt oskarżenia przeciwko 26-letniej Karolinie O. trafił do sądu.

Kobieta jest oskarżona w głośnej sprawie znieważenia i napaści na ukraińskie dzieci. Jak wyjaśniła prok. Łukasiewicz, do zdarzenia doszło 18 lipca wieczorem na jednym z boisk w Legnicy. Karolina O. przebywała tam ze swoimi dwiema małoletnimi córkami.

"W pewnym momencie zwróciła uwagę na grupę dzieci narodowości ukraińskiej, które rozmawiały między sobą w języku rosyjskim. Zaczęła kierować pod ich adresem wulgarne i obraźliwe wypowiedzi, odnoszące się do ich pochodzenia" - przedstawiła przebieg wydarzeń prok. Łukasiewicz.

Legnica. Kobieta oskarżona o atak na młodych Ukraińców

Oskarżona miała nakazać dzieciom posługiwanie się językiem polskim, mówiąc im, że przebywając na terytorium Polski i nie mają prawa rozmawiać między sobą w innym języku.

"W trakcie zdarzenia oskarżona wypowiadała również słowa wyrażające aprobatę dla zabijania obywateli Ukrainy podczas wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską. Następnie, w związku z odmową podania przez dzieci piłki, którą wcześniej bawiła się córka oskarżonej, oraz reakcją małoletnich na jej zachowanie, kobieta zaatakowała troje z nich" - wyjaśniła śledcza.

Karolina O. miała uderzać po twarzach dwie dziewczynki oraz chłopca pięścią i otwartą dłonią.

Biła i wyzywała Ukraińców. Karolinie O. grozi do pięciu lat więzienia

Śledczy dokonali w tej sprawie analizy monitoringu z miejsca zdarzenia i przesłuchali świadków. Biegli psychiatrzy orzekli, że kobieta była w trakcie zajścia świadoma swojego zachowania.

Podczas pierwszego przesłuchania przyznała, że uderzyła jedną z dziewczynek otwartą dłonią, zaprzeczając jednocześnie, aby uderzyła ją pięścią. Twierdziła również, że chłopca jedynie odepchnęła.

"Swoje zachowanie tłumaczyła zdenerwowaniem związanym z odmową podania jej piłki oraz niewłaściwym, w jej ocenie, zachowaniem dzieci" - przytoczyła pierwsze zeznania kobiety prok. Łukasiewicz.

Ostatecznie Karolina O. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, a podczas kolejnego przesłuchania odmówiła składania wyjaśnień. Wcześniej wchodziła już w konflikt z prawem. Śledczy zastosowali wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze.

Grozi jej do pięciu lat więzienia. Jej sprawę rozpatrzy Sąd Okręgowy w Legnicy.



