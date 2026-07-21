Atak na dziewczynki z Ukrainy w Legnicy. Policja ustaliła tożsamość kobiety

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Legnicka policja ustaliła tożsamość kobiety, której dotyczy zgłoszenie o fizycznym ataku na dwie 13-letnie obywatelki Ukrainy - ustaliła Interia. Według opiekunów prawnych nieletnich kobieta uderzyła nastolatki. Komunikat w tej sprawie opublikowało MSWiA. "Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka, w szczególności wobec dziecka"- podała rzecznik resortu.

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Legnica
Policja bada sprawę zgłoszenia napaści na dwie ukraińskie dziewczynki w Legnicy, udało się ustalić tożsamość kobiety uczestniczącej w zajściuGAZETA WROCLAWSKA PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKA PRESS GRUPAEast News

W skrócie

  • Policja w Legnicy zidentyfikowała kobietę, która według zgłoszenia miała uderzyć dwie 13-letnie obywatelki Ukrainy.
  • Zabezpieczone zostały nagrania z monitoringu, materiał dowodowy przekazano prokuraturze do dalszego postępowania.
  • MSWiA poinformowało, że sprawa dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej oraz podkreśliło brak akceptacji dla przemocy wobec dziecka.
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W niedzielę prawni opiekunowie osób małoletnich zgłosili, że dzień wcześniej około godziny 21.00 dziewczynki zostały zaatakowane przy ulicy Polarnej w Legnicy - przekazała Interii nadkom. Jagoda Ekiert, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Według zgłoszenia nieznana kobieta na terenie placu zabaw fizycznie zaatakowała dwie dziewczynki pochodzenia ukraińskiego.

Nadkom. Ekiert potwierdziła, że policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu i udało się ustalić tożsamość kobiety, która brała udział w zajściu.

Policja z dużą ostrożnością komentuje sprawę. Rzecznik potwierdziła, że zebrany materiał dowodowy został przekazany prokuraturze, a dalsze decyzje o ewentualnej kwalifikacji czynu będą podejmowane dopiero po przesłuchaniu obu stron.

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Zgłoszenie o ataku na 13-letnie Ukrainki. Policja bada sprawę

Komunikat w sprawie sobotniego zajścia przy Polarnej w Legnicy opublikowała rzecznik MSWiA Karolina Gałecka, według której czynności prowadzone są pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej.

"Policja w Legnicy wyjaśnia sprawę ataku na dwie 13-letnie obywatelki Ukrainy. Do zdarzenia miało dojść w minioną sobotę ok. godz. 21 przy ul. Polarnej, w pobliżu basenu. Według zgłoszenia nieznana kobieta uderzyła nastolatki" - podała rzecznik resortu.

"Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka, w szczególności wobec dziecka. Karygodne jest również to, że atak nastąpił najprawdopodobniej w związku z pochodzeniem narodowościowym nastolatek" - podała Gałecka.

Według wpisu, który obiegł media społecznościowe, kobieta zaatakowała ukraińskie dziewczynki, bo te posługiwały się językiem ojczystym. Dzieci chciały uniknąć konfrontacji i przeniosły się w inną cześć placu zabaw, jednak to nie pomogło i doszło do fizycznej przemocy.

Zgodność tej wersji przebiegu wydarzeń z prawdą ustali prokuratura.

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