Atak młodego Ukraińca we Wrocławiu. Nowe informacje ws. podejrzanego

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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18-letni Ukrainiec, który w sobotę zaatakował 30-letnią Polkę we Wrocławiu, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa - potwierdził Interii rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Jakub Dłubacz. Po ataku kobieta trafiła z obrażeniami do szpitala.

Radiowóz policyjny z napisami 'Policja' i emblematem, widoczny z boku, z włączonymi światłami sygnalizacyjnymi.
Ukrainiec, który zaatakował nożem Polkę we Wrocławiu, usłyszał zarzuty, zdj. ilustracyjneDawid WolskiEast News

W skrócie

  • Osiemnastolatek z Ukrainy został oskarżony o usiłowanie zabójstwa po ataku na trzydziestoletnią Polkę we Wrocławiu.
  • Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień, a kwestia tymczasowego aresztowania jest jeszcze nierozstrzygnięta.
  • Konsulat Generalny Ukrainy oraz minister spraw wewnętrznych i administracji odnieśli się do zdarzenia, potępiając przemoc i podkreślając konieczność odpowiedzialności sprawcy zgodnie z polskim prawem.
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- Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - przekazał prok. Jakub Dłubacz.

Jak dodał, prokuratura dotychczas nie podjęła decyzji w sprawie złożenia do sądu wniosku o zastosowanie wobec mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci aresztu tymczasowego.

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Wrocław. 18-letni Ukrainiec zaatakował Polkę

Do ataku 18-letniego obywatela Ukrainy na 30-letnią Polkę doszło przy ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór późnym wieczorem w sobotę. Mężczyzna miał wejść za kobietą do jednego z bloków i na klatce schodowej zaatakować ją nożem.

Kobieta trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Sprawca został ujęty jeszcze tego samego dnia. "Sprawca zatrzymany. Dobra robota. Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści" - skomentował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Na chwilę obecną nie jest znany motyw działania sprawcy. Atak skomentował Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu. "Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej" - napisano.

"Obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce od pierwszych dni pełnoskalowej rosyjskiej agresji korzystają ze wsparcia i solidarności polskiego społeczeństwa. Każdy obywatel Ukrainy jest zobowiązany do poszanowania prawa, tradycji oraz norm społecznych państwa, które udzieliło schronienia milionom Ukraińców i niezmiennie wspiera Ukrainę" - dodano.

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