Sprawca kradzieży krzyża z dachu cerkwi w Legnicy został zatrzymany. Mężczyzna, aby dostać się na kopułę świątyni, wbił "kilkadziesiąt kotew, uszkadzając przy tym poszycie". Policjantom udało się także odnaleźć skradziony, pocięty krzyż. W sobotę w tej sprawie zareagowała ambasada Ukrainy w Polsce. Wasyl Bodnar zwrócił się do polskich organów ścigania o podjęcie pilnych działań.

Zatrzymano sprawcę kradzieży krzyża z cerkwi w Legnicy. Wcześniej w tej sprawie apelował ambasador Ukrainy w RP
Zatrzymano sprawcę kradzieży krzyża z cerkwi w Legnicy. Wcześniej w tej sprawie apelował ambasador Ukrainy w RPDiecezja Legnicka/facebook.com ; Bartlomiej Magierowski/ Adam BurakowskiEast News

Do kradzieży krzyża z kopuły cerkwi w Legnicy doszło w sobotę rano. O sprawie powiadomiono policję, która po przyjeździe na miejsce przeprowadziła oględziny, zabezpieczyła ślady i materiał dowodowy.

Po kilku dniach legniccy mundurowi poinformowali, że sprawca kradzieży został zatrzymany.

Legnica. Wspiął się na dech cerkwi i ukradł krzyż. Sprawca został zatrzymany

"Legniccy policjanci błyskawicznie ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży krzyża z dachu kościoła greckokatolickiego w Legnicy. Funkcjonariusze odnaleźli również pocięty krzyż" - przekazała tamtejsza komenda.

W komunikacie dodano, że mężczyzna, aby dostać się na dach, "wbił kilkadziesiąt kotew, uszkadzając przy tym poszycie".

    Kradzież krzyża w Legnicy. Zareagowała ambasada Ukrainy w Polsce

    Na informację o kradzieży krzyża z cerkwi w Legnicy jeszcze w sobotę zareagowała ambasada Ukrainy w Polsce. W komunikacie przekazano, że w trybie pilnym skierowana została nota do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski.

    "Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu zwrócił się do miejscowych organów ścigania z żądaniem podjęcia wszystkich niezbędnych działań oraz pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności" - dodano.

    Ambasador Ukrainy w RP Wasyl Bodnar napisał w sobotę na portalu X, że zwrócił się do polskich organów ścigania o podjęcie pilnych działań w związku z uszkodzeniem dachu oraz odcięciem krzyża na kopule Cerkwi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Legnicy.

    Z kolei rzecznik MSZ Paweł Wroński podkreślił, że incydent oceniają jako "akt bezrozumnego wandalizmu". - Nie wykluczamy prowokacji, której celem jest doprowadzenie do waśni narodowych - mówił.

