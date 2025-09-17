Ambasada Ukrainy pilnie apelowała do Polski. Jest przełom
Sprawca kradzieży krzyża z dachu cerkwi w Legnicy został zatrzymany. Mężczyzna, aby dostać się na kopułę świątyni, wbił "kilkadziesiąt kotew, uszkadzając przy tym poszycie". Policjantom udało się także odnaleźć skradziony, pocięty krzyż. W sobotę w tej sprawie zareagowała ambasada Ukrainy w Polsce. Wasyl Bodnar zwrócił się do polskich organów ścigania o podjęcie pilnych działań.
W skrócie
- W Legnicy doszło do kradzieży krzyża z dachu cerkwi, a sprawca został szybko zatrzymany przez policję.
- Mężczyzna, który dokonał kradzieży uszkodził dach. Zamieszczono nagranie z jego zatrzymania w mediach społecznościowych.
- Ambasada Ukrainy oraz polskie MSZ zabrały głos w sprawie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do kradzieży krzyża z kopuły cerkwi w Legnicy doszło w sobotę rano. O sprawie powiadomiono policję, która po przyjeździe na miejsce przeprowadziła oględziny, zabezpieczyła ślady i materiał dowodowy.
Po kilku dniach legniccy mundurowi poinformowali, że sprawca kradzieży został zatrzymany.
Legnica. Wspiął się na dech cerkwi i ukradł krzyż. Sprawca został zatrzymany
"Legniccy policjanci błyskawicznie ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży krzyża z dachu kościoła greckokatolickiego w Legnicy. Funkcjonariusze odnaleźli również pocięty krzyż" - przekazała tamtejsza komenda.
W komunikacie dodano, że mężczyzna, aby dostać się na dach, "wbił kilkadziesiąt kotew, uszkadzając przy tym poszycie".
Legnicka policja zamieściła w mediach społecznościowych nagranie z zatrzymania sprawcy kradzieży, do którego doszło w jednym z mieszkań w bloku. Mężczyzna pokazał także mundurowym miejsce, w którym ukrył krzyż. Skradziony przedmiot znajdował się pod stertą siana.
Kradzież krzyża w Legnicy. Zareagowała ambasada Ukrainy w Polsce
Na informację o kradzieży krzyża z cerkwi w Legnicy jeszcze w sobotę zareagowała ambasada Ukrainy w Polsce. W komunikacie przekazano, że w trybie pilnym skierowana została nota do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski.
"Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu zwrócił się do miejscowych organów ścigania z żądaniem podjęcia wszystkich niezbędnych działań oraz pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności" - dodano.
Ambasador Ukrainy w RP Wasyl Bodnar napisał w sobotę na portalu X, że zwrócił się do polskich organów ścigania o podjęcie pilnych działań w związku z uszkodzeniem dachu oraz odcięciem krzyża na kopule Cerkwi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Legnicy.
Z kolei rzecznik MSZ Paweł Wroński podkreślił, że incydent oceniają jako "akt bezrozumnego wandalizmu". - Nie wykluczamy prowokacji, której celem jest doprowadzenie do waśni narodowych - mówił.