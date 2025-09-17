W skrócie W Legnicy doszło do kradzieży krzyża z dachu cerkwi, a sprawca został szybko zatrzymany przez policję.

Mężczyzna, który dokonał kradzieży uszkodził dach. Zamieszczono nagranie z jego zatrzymania w mediach społecznościowych.

Ambasada Ukrainy oraz polskie MSZ zabrały głos w sprawie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do kradzieży krzyża z kopuły cerkwi w Legnicy doszło w sobotę rano. O sprawie powiadomiono policję, która po przyjeździe na miejsce przeprowadziła oględziny, zabezpieczyła ślady i materiał dowodowy.

Po kilku dniach legniccy mundurowi poinformowali, że sprawca kradzieży został zatrzymany.

Legnica. Wspiął się na dech cerkwi i ukradł krzyż. Sprawca został zatrzymany

"Legniccy policjanci błyskawicznie ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży krzyża z dachu kościoła greckokatolickiego w Legnicy. Funkcjonariusze odnaleźli również pocięty krzyż" - przekazała tamtejsza komenda.

W komunikacie dodano, że mężczyzna, aby dostać się na dach, "wbił kilkadziesiąt kotew, uszkadzając przy tym poszycie".

Legnicka policja zamieściła w mediach społecznościowych nagranie z zatrzymania sprawcy kradzieży, do którego doszło w jednym z mieszkań w bloku. Mężczyzna pokazał także mundurowym miejsce, w którym ukrył krzyż. Skradziony przedmiot znajdował się pod stertą siana.

Kradzież krzyża w Legnicy. Zareagowała ambasada Ukrainy w Polsce

Na informację o kradzieży krzyża z cerkwi w Legnicy jeszcze w sobotę zareagowała ambasada Ukrainy w Polsce. W komunikacie przekazano, że w trybie pilnym skierowana została nota do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski.

"Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu zwrócił się do miejscowych organów ścigania z żądaniem podjęcia wszystkich niezbędnych działań oraz pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności" - dodano.

Ambasador Ukrainy w RP Wasyl Bodnar napisał w sobotę na portalu X, że zwrócił się do polskich organów ścigania o podjęcie pilnych działań w związku z uszkodzeniem dachu oraz odcięciem krzyża na kopule Cerkwi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Legnicy.

Z kolei rzecznik MSZ Paweł Wroński podkreślił, że incydent oceniają jako "akt bezrozumnego wandalizmu". - Nie wykluczamy prowokacji, której celem jest doprowadzenie do waśni narodowych - mówił.

"Wydarzenia": Infrastruktura przeciwpowodziowa wymaga pilnych remontów Polsat News