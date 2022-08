Alarm przeciwpowodziowy w gminie Marcinowice. Zamknięto część dróg

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski poinformował, że w związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzekach wójt gminy Marcinowice ogłosił w niedzielę alarm przeciwpowodziowy w gminie.

Marcinowice są oddalone od Wrocławia o około 40 km.

"Mieszkańców prosimy o zabezpieczenie swojego dobytku przed lokalnymi podtopieniami oraz o śledzenie alertów pogodowych" - apelują władze gminy.

Czarna Woda występuje z wałów

Przekroczenia są notowane na rzece Czarna Woda, w górnym biegu Bystrzycy przed zbiornikiem wodnym w Mietkowie oraz na rzece Strzegomce. IMGW prognozuje, że intensywne opady mogą jeszcze podwyższyć poziom wody w tych rzekach. Prognozę wystąpienia tego zjawiska do godz. 18 oszacowano na 90 proc.

Czarna Woda występuje z wałów, dlatego też zamknięto kilka dróg wewnętrznych w gminie w miejscowościach: Zebrzydów, Wiry, Wirki, Mysłaków, Kątki. Zamknięte drogi to:

- droga transportu rolnego Mysłaków-Kątki-Wirki,

- droga wewnętrzna - Strzelce na wysokości posesji od 54 do 65,

- droga wewnętrza Wiry - prowadząca do posesji od 32 do posesji 37,

- Zebrzydów - drogi wewnętrze wzdłuż potoku Czarna Woda,

