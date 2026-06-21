W skrócie Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaginął podczas pływania na desce SUP na Zalewie Mietkowskim.

Służby ratunkowe wznowiły akcję z użyciem sonaru i zaangażowano ratowników WOPR oraz medyków.

Policja oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apelują o ostrożność nad wodą i przypominają o korzystaniu ze środków asekuracyjnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaginął na Zalewie Mietkowskim na Dolnym Śląsku. Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotni wieczór podczas rekreacyjnego pływania na deskach SUP.

Jedną osobę udało się uratować, jednak drugi z uczestników wyprawy nadal nie został odnaleziony.

W niedzielę rano służby wróciły nad Zalew Mietkowski. Ratownicy wznowili poszukiwania z wykorzystaniem sonaru holowanego. Na razie nie przekazano informacji o przełomie w sprawie.

Zalew Mietkowski. Ratownicy wznowili przeszukiwania akwenu

Alarm wpłynął do ratowników około godziny 18:38 za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, a następnie Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Zgłoszenie dotyczyło dwóch mężczyzn, którzy mieli tonąć na Zalewie Mietkowskim od strony plaży w Maniowie Małym.

Jako pierwsi na miejsce dotarli ratownicy WOPR Mietków. Po kilku minutach od zgłoszenia dopłynęli do wskazanej lokalizacji i odnaleźli jednego z mężczyzn w wodzie. Poszkodowany został podjęty na pokład łodzi, przetransportowany na brzeg i przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Złe warunki na wodzie. Mężczyźni nie byli w stanie wrócić do brzegu

Jak ustalili ratownicy, mężczyźni korzystali z desek SUP. Z powodu pogarszających się warunków pogodowych nie byli w stanie samodzielnie wrócić do brzegu i znaleźli się w wodzie.

Według informacji przekazanych przez służby, na miejscu znajdowało się także trzech znajomych zaginionego. W chwili przybycia ratowników byli już bezpieczni i pozostawali pod ich opieką na brzegu. Jedna z osób została wcześniej podjęta z wody przez patrolujący akwen zespół WOPR.

Ze wstępnych ustaleń wynika również, że uczestnicy wyprawy nie mieli założonych kamizelek ratunkowych. Ratownicy podkreślają, że mogło to mieć istotny wpływ na przebieg zdarzenia.

Akcja służb na Zalewie Mietkowskim. Policja alarmuje o ostrożność

W związku z kolejnymi tragicznymi zdarzeniami nad wodą policja opublikowała apel o zachowanie szczególnej ostrożności. Jak poinformowano, tylko w sobotę na terenie Polski utonęły cztery osoby.

"Woda to żywioł - chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych" - podkreślili funkcjonariusze we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do 20 czerwca w Polsce utonęły już 54 osoby.

Służby przypominają, że przed wejściem na akwen należy sprawdzić prognozę pogody, poinformować bliskich o swoich planach i korzystać z odpowiednich środków asekuracyjnych. W przypadku pływania na deskach SUP ratownicy zalecają stosowanie kamizelek asekuracyjnych oraz przypinanie deski do nogi lub ręki za pomocą specjalnej linki.





Komorowski krytycznie o decyzji Nawrockiego: Jak zaczniemy liczyć kto zaczął, no to Ukraińcy nam wypomną Beresteczko Polsat News