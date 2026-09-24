Akcja służb na Dolnym Śląsku. Postrzelony policjant

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

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Policjant został postrzelony w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku - . potwierdziła Interii podkom. Anna Kublik-Rościszewska. Rzecznik prasowa policji w Bolesławcu dodała, że podejrzany o oddanie strzałów został zatrzymany, a rannego mundurowego do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Zdj. ilustracyjne. Radiowóz policji z włączonymi sygnałami świetlnymiMarysia ZawadaReporter

W skrócie

  • W powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku doszło do postrzelenia policjanta podczas interwencji związanej z podejrzeniem kradzieży.
  • Podejrzany otworzył ogień w kierunku funkcjonariuszy i został zatrzymany bez odniesienia obrażeń.
  • Ranny policjant został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, a na miejscu trwały czynności z udziałem prokuratora.
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Do zdarzenia doszło około godz. 11 w niewielkiej miejscowości położonej w powiecie bolesławieckim - przekazała Interii podkom. Anna Kublik-Rościszewska.

Policjanci na terenie jednej z posesji prowadzili działania wobec osoby, która podejrzewana była o kradzież. Podejrzany, zamiast wykonywać polecenia, nagle otworzył ogień w kierunku funkcjonariuszy.

Strzelanina na Dolnym Śląsku. Postrzelono policjanta, interweniowało LPR

W wyniku strzelaniny ranny został jeden z policjantów. Ustalono, w którą część ciała został trafiony mundurowy, jednak służby nie informują na razie o szczegółach obrażeń. Napastnik został zatrzymany. Nie doznał obrażeń.

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Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało rannego policjanta do szpitala. Jego stan pozostaje na razie nieznany.

Teren posesji został zabezpieczony. Policjanci na miejscu prowadzoną czynności pod nadzorem prokuratora.

Więcej informacji wkrótce...

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