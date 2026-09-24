Akcja służb na Dolnym Śląsku. Postrzelony policjant

W skrócie W powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku doszło do postrzelenia policjanta podczas interwencji związanej z podejrzeniem kradzieży.

Podejrzany otworzył ogień w kierunku funkcjonariuszy i został zatrzymany bez odniesienia obrażeń.

Ranny policjant został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, a na miejscu trwały czynności z udziałem prokuratora.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do zdarzenia doszło około godz. 11 w niewielkiej miejscowości położonej w powiecie bolesławieckim - przekazała Interii podkom. Anna Kublik-Rościszewska.

Policjanci na terenie jednej z posesji prowadzili działania wobec osoby, która podejrzewana była o kradzież. Podejrzany, zamiast wykonywać polecenia, nagle otworzył ogień w kierunku funkcjonariuszy.

Strzelanina na Dolnym Śląsku. Postrzelono policjanta, interweniowało LPR

W wyniku strzelaniny ranny został jeden z policjantów. Ustalono, w którą część ciała został trafiony mundurowy, jednak służby nie informują na razie o szczegółach obrażeń. Napastnik został zatrzymany. Nie doznał obrażeń.

Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało rannego policjanta do szpitala. Jego stan pozostaje na razie nieznany.

Teren posesji został zabezpieczony. Policjanci na miejscu prowadzoną czynności pod nadzorem prokuratora.

Więcej informacji wkrótce...



