W skrócie Agenci CBA prowadzą kontrolę w jeleniogórskim ratuszu dotyczącą wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń po powodzi z 2024 roku.

W wyniku wykrytych nieprawidłowości dotyczących pomocy powodziowej odwołano Annę Konieczyńską z funkcji wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a później też prezesa spółki Huberta Papaja.

Sprawie przyglądają się śledczy, a swoją kontrolę prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

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Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do ratusza w Jeleniej Górze, by sprawdzić procedurę wydawania zaświadczeń popowodziowych, który były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie z 2024 roku.

To reakcja na informacje o nieprawidłowościach z tym związanych i część prowadzonego przez biuro od kilku miesięcy śledztwa.

Jelenia Góra. Agenci CBA weszli do ratusza

Fakt prowadzonej w środę kontroli potwierdził rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jelenia Góra Marcin Ryłko. - Tak, są na miejscu i kontrolują procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi w 2024 roku - powiedział.

Dodał, że agenci CBA rozmawiają z pracownikami urzędu i proszą o dokumenty do wglądu.

Marcin Ryłko przekazał, że UM Jelenia Góra wydał ok. 200 zaświadczeń dla przedsiębiorców, którzy chcieli ubiegać się o popowodziową pomoc. Urząd w pełni współpracuje z funkcjonariuszami CBA.

Kontrola to efekt działań biura prowadzonych od kwietnia. W ubiegłym tygodniu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podał w serwisie X, że biuro prowadzi kontrolę przestrzegania procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi w 2024 roku.

To była jednocześnie reakcja na tekst portalu Wirtualna Polska, który poinformował, że 4,5 mln zł pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR) trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi.

Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką KO Anną Konieczyńską.

Pomoc dla powodzian, liczne nieprawidłowości. Anna Konieczyńska straciła stanowisko

Konsekwencją było odwołanie najpierw wiceprezeski KARR - Anny Konieczyńskiej, a później prezesa Huberta Papaja i całej rady nadzorczej spółki. W jej miejsce powołano nowych członków.

Sprawa odbiła się też politycznym echem w kraju i regionie. Część radnych wojewódzkich zapowiedziała, że będzie domagać się odwołania z funkcji marszałka województwa Pawła Gancarza (PSL). Samorząd województwa ma 99,99 proc. udziałów w KARR.

Sprawą interesują się też jeleniogórscy śledczy, a odrębną kontrolę prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii.



