W skrócie Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji poinformował o nawet 100 próbach cyberataków dziennie.

Na teren legnickich wodociągów próbowano wejść kilkanaście razy w ostatnim roku, pojawiają się także drony i osoby robiące zdjęcia infrastruktury.

Spółka współpracuje z ABW, policją i innymi instytucjami oraz stara się o dofinansowanie 1,3 mln zł na wzmocnienie zabezpieczeń.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. mierzy się w ostatnim czasie z licznymi atakami. Podczas sesji rady miejskiej prezes spółki Paweł Gambal mówił, że przed laty próby wejścia na teren przedsiębiorstwa zdarzały się rzadko, ale od kiedy wojna w Ukrainie nabrała rozpędu, problem eskalował.

Legnica: Fala cyberataków na wodociągi. "Po 100 prób dziennie"

- W ciągu ostatniego roku było kilkanaście prób wejść na teren legnickich wodociągów. Pojawiają się drony, ludzie z aparatami fotograficznymi próbują robić zdjęcia naszej infrastruktury. A liczbę cyberataków to nawet trudno zliczyć. Zdarza się po 100 takich prób w ciągu jednego dnia. Jesteśmy w skali kraju średniej wielkości firmą wodociągową. W dużych miastach problem jest jeszcze poważniejszy - cytuje prezesa spółki serwis Legnica Nasze Miasto.

Paweł Gambal ujawnił, że przedsiębiorstwo na stałe współpracuje z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policją, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.

Prezes legnickich wodociągów mówił, że w razie niepokojącego zdarzenia, natychmiast zawiadamiana jest policja. Pracownicy dysponują dronem na podczerwień, który służy do monitoringu nocą oraz korzystają z nowoczesnego systemu kamer. - Cały czas staramy się też o zewnętrzne dofinansowanie na wzmocnienie zabezpieczeń - mówił Gambal.

"Nasi pracownicy nie śpią po nocach". Spółka wzmacnia zabezpieczenia

Jak informuje lokalny serwis lca.pl, w lutym ma rozstrzygnąć się rządowy konkurs "Cyberbezpieczne Wodociągi". Legnicka spółka stara się o 1,3 mln złotych na wzmocnienie zabezpieczeń.

- Legniczanie mogą, póki co, spać spokojnie. To nasi pracownicy nie śpią po nocach, żeby to bezpieczeństwo przez całą dobę zapewnić mieszkańcom - mówił podczas sesji rady miejskiej prezes legnickich wodociągów.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zaopatruje w wodę ok. 125 tys. osób. Pod nadzorem przedsiębiorstwa jest niemal 600 km sieci wodociągowych i sanitarnych.

Na stronie internetowej czytamy, że "aktualnie spółka zasięgiem swego działania obejmuje nie tylko ponad stutysięczną Legnicę, ale i ościenne gminy. Firma eksploatuje i konserwuje ogółem 315 km sieci wodociągowej i 269 km sieci kanalizacyjnej, co uzmysławia skalę ciążących na niej zadań".

