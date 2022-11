Zmianę wysokości świadczenia potwierdzili przedstawiciele SPD i Zielonych, a zatwierdził je w środę 9 listopada rząd w projekcie ustawy antyiflacyjnej - tzw. trzecim pakiecie, który Bundestag ma uchwalić 10 listopada.

Niemcy. Wzrośnie świadczenie dla rodzin z dziećmi

Rodzice w Niemczech otrzymują dziś na pierwsze i drugie dziecko 219 euro miesięcznie, na trzecie - 225 euro, a na każde kolejne dziecko - 250 euro. Rząd już wcześniej zapowiadał, że świadczenie będzie zwiększone - zobowiązywała go to tego umowa koalicyjna. Sprawa stała się pilna, by wynagrodzić rodzinom skutki inflacji.

Początkowo miało być to 237 euro na pierwsze, drugie i trzecie dziecko - taką sumę wcześniej zapisano w projekcie.

- Koalicja idzie o krok dalej, jeśli chodzi o pomoc rodzinom - wyjaśnił szef frakcji SPD w Bundestagu Rolf Mützenich, zapowiadając w środę podwyżkę świadczenia do jednolitego 250 euro na każde dziecko - To największy krok, jaki kiedykolwiek zrobiono w zakresie zasiłku rodzinnego - dodał. Liczy, że będzie to wsparcie zwłaszcza dla rodzin o małych i średnich dochodach.

Niemieckie 500 plus zaskakuje. "Wysyłamy wiadomość do rodzin"

Wtóruje mu koalicjant. - To duży sukces, że rodziny będą otrzymywać zauważalnie więcej pieniędzy w już przyszłym roku - mówiła liderka Zielonych Katharina Dröge. Jak dodała, to "ważna ochrona dzieci przed biedą".

Zadowolenia nie ukrywa też minister ds. rodziny Lisa Paus (Zieloni). - Dzięki temu wysyłamy wiadomość do rodzin: Nie zostawiamy was samych! - podkreśliła. Jak dodała, zasiłek na dziecko jest "jednym z najważniejszych świadczeń rodzinnych, ponieważ można go rzetelnie i na stałe włączyć do budżetu rodzinnego".

W umowie koalicyjnej SPD, Zielonych i FDP są też inne punkty dotyczące polityki prorodzinnej, w tym podstawowe ubezpieczenie dziecka, które ma być wprowadzone w 2025 roku.

Źródło: (AFP / mar) / Polska redakcja "Deutsche Welle"