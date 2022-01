Niemcy: 12-letni geniusz. Będzie studiować fizykę w Monachium

Oprac.: Dawid Zdrojewski Deutsche Welle

12-letni Laurent Simon uczestniczył przez dwa miesiące na próbę w zajęciach na Uniwersytecie Ludwika i Masymiliana w Monachium. Teraz chce tam studiować fizykę. Chłopiec już dawno przyzwyczaił się do bycia obiektem zainteresowania międzynarodowych mediów, które albo nazywają go "nowym Newtonem" albo porównują do Alberta Einsteina.

Zdjęcie Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium / Seeott / Wikimedia