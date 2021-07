Mija dzień długu ekologicznego. Od dziś żyjemy na kredyt

Deutsche Welle

Na 29 lipca przypada w tym roku tzw. dzień długu ekologicznego. Oznacza to, że do dziś ludzkość zużyła wszystkie naturalne zasoby, które mogą odnowić się w ciągu roku. 20 lat temu ten dzień wypadał we wrześniu.

Zdjęcie Spalony las w Amazonii / Victor Moriyama / Getty Images