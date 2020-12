W Czechach obowiązuje od niedzieli piąty, fioletowy stopień przeciwepidemicznego systemu PES. To już trzeci lockdown od wybuchu pandemii.

Najdalej idącym obostrzeniem, które w Czechach weszło w życie w niedzielę, jest zakaz zgromadzeń dla więcej niż dwóch osób - a nie, jak dotychczas, sześciu - zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Osobna regulacja dotyczy ślubów, pogrzebów i nabożeństw, w których może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

Nocny zakaz wychodzenia, który obowiązywał od godz. 23 do godz. 5, został wydłużony o dwie godziny. Od niedzieli trzeba być w domu już o godz. 21.

Wychodzić zresztą nie ma za bardzo po co, także w ciągu dnia - jeśli celem nie jest praca, podstawowe zakupy, niezbędna wizyta w urzędzie lub u lekarza, test covidovy, wyprowadzenie psa albo spacer.



Rekordowo krótki sezon narciarski

Już przed świętami zostały zamknięte niemal wszystkie muzea i galerie. Niektóre jednak mogły wciąż jeszcze pokazywać to, czego przez wiele następnych lat nie będzie można już obejrzeć, na przykład wypożyczone eksponaty. Inne zamknięto po zaledwie 15 dniach działania.

Zamknięto też ogrody zoologiczne, zabytki, wystawy, targi oraz kasyna i salony gier, a także baseny oraz centra fitness i wellness (z wyjątkiem tych, które świadczą usługi dla służby zdrowia lub profesjonalnych sportowców).

Drugi dzień świąt był ostatnią okazją dla narciarzy. Sezon, który zaczął się 18 grudnia, dobiegł końca w sobotę. Od niedzieli ośrodki narciarskie są zamknięte.

Jedynie profesjonalni sportowcy nadal mogą grupowo trenować i brać udział w zawodach, ale bez kibiców. Wspólne uprawianie sportu amatorskiego możliwe jest jedynie na świeżym powietrzu. Razem mogą ćwiczyć najwyżej dwie osoby.

Biblioteki, restauracje i teatry

Restauracje i bary zamknięto już w połowie grudnia. Jedzenie i napoje restauratorzy mogą sprzedawać na wynos lub dowozić do domu. Obowiązuje też zakaz konsumpcji alkoholu w przestrzeni publicznej.

Teraz także biblioteki przejdą na reżim "restauracyjny".

Zakazane są wszelkie publiczne wydarzenia kulturalne.

Markety mogą nadal pozostać otwarte, ale wolno im sprzedawać jedynie to, co mają w swojej ofercie małe sklepy. Telewizory, narty czy ubrania będą musiały pozostać na półkach i wieszakach.

