Wielkanoc w tym roku wypada już 9 kwietnia. Za tydzień będziemy w rodzinnym gronie spożywać świąteczne śniadanie i składać życzenia. A co z osobami, których nie będzie z nami? Jakie życzenia będą najlepsze dla dalszej rodziny, współpracowników i przyjaciół? Oto kilka propozycji najlepszych życzeń na Wielkanoc.

Jak napisać samemu życzenia na Wielkanoc?

Życzenia wielkanocne powinny być przede wszystkim szczere. Święto to jest upamiętnieniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To okazja do złożenia życzeń każdemu. Ważne jest jednak, aby odpowiednio dobrać ton życzeń do naszego odbiorcy. Inaczej skierujemy je do rodziny czy przyjaciół, a inaczej do osób z pracy.



Dobrze jest jednak pamiętać tego dnia o wszystkich, którzy są w naszym życiu. Nawet jeśli nie możemy złożyć życzeń wielkanocnych osobiście, akceptowalne jest również wysłanie ich w formie SMS lub maila.

Najlepsze gotowe życzenia wielkanocne

Życzenia na Wielkanoc skupiają się przede wszystkim wokół religijnego aspektu tych świąt, czyli zmartwychwstania Jezusa. Często pojawiają się w nich również odniesienia do elementów tradycji, takich jak koszyczek, zajączki, baranek, bazie czy Śmigus-Dyngus.

Poniższe życzenia są efektowne i uniwersalne, dzięki czemu mogą być adresowane zarówno do członków rodziny, jak i przyjaciół czy znajomych. Są odpowiednie dla osób w każdym wieku, również starszych.

Alleluja dziś śpiewamy,

Bogu część i chwałę damy,

bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,

tego świata Odkupiciel.

Zdrowia, radości i powodzenia,

Oto me najszczersze życzenia.

- - -

Niechaj wielkanocne życzenia,

Pełne nadziei i miłości,

Dostarczą nam ogrom zbawienia,

Zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

Krótkie i śmieszne życzenia wielkanocne

Zabawne, rymowane życzenia wielkanocne sprawdzą się w przypadku młodych osób. Będą idealne dla przyjaciół, znajomych ze szkoły czy ze studiów. Ich wesoła i prosta do zapamiętania treść z pewnością przypadnie do gustu również dzieciom.

Te wierszyki wielkanocne można umieścić na kartkach okolicznościowych, przesłać mailem lub SMS-em.

Moc prezentów od zajączka

co koszyczek trzyma w rączkach.

Wielu wrażeń, mokrej głowy

w poniedziałek dyngusowy.

Życzę jaja święconego

i wszystkiego najlepszego!

- - -

Zajączek skacze po lesie ,

życzenia w świątecznym koszyku niesie,

Niech to będą dni owocne,

bo to święta Wielkanocne.

- - -

Staropolskim obyczajem dużo szynki życzę z jajem,

miodu pełne baryłeczki oraz trochę gorzałeczki.

No, a w lany poniedziałek...

Na kark wody pełen dzbanek.

Poważne i tradycyjne życzenia wielkanocne

Osoby, które szukają tradycyjnych życzeń wielkanocnych mogą natomiast skorzystać z poniższych propozycji. Sprawdzą się one w oficjalnych sytuacjach - będą dobre dla współpracowników, dalszych i dawno niewidzianych członków rodziny czy sąsiadów.

Nadają się również na życzenia dla babci i dziadka - są poważne, mają religijny wymiar i głęboki przekaz, a przy tym nie brak im efektownej formy.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

oraz czasu z rodziną i przyjaciółmi.

A do tego to, co ważne

wesołego "Alleluja".

- - -

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek

niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek,

Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,

Bogatego zająca i kurczaków puszystych,

Świątecznego nastroju i biesiady obfitej,

A na dyngusa całej głowy zmytej!

- - -

Wesołego zająca, co po stole bryka

Smacznego jajka i pięknego koszyka.

Radości płynącej ze Zmartwychwstania,

I wzajemnego umiłowania.

***

Powyższe życzenia można skopiować lub potraktować jako inspirację. Warto jednak pamiętać, że w święta najważniejszy jest wspólnie spędzony czas, a życzenia powinny być szczere i płynąć prosto z serca.

