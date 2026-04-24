Spis treści: Żurnalista pokazał twarz. Twórca podcastu był gościem Stanowskiego Ile zarabia Żurnalista? Dawid Swakowski ujawnił stawki za rozmowy sponsorowane Nie obyło się bez kontrowersji. W wywiadzie poruszono kwestię długów Żurnalisty

Żurnalista pokazał twarz. Twórca podcastu był gościem Stanowskiego

Dawid "Żurnalista" Swakowski zasłynął dzięki podcastowi "Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów", który jest publikowany na platformie Spotify. Jego wywiady są dostępne również w serwisie YouTube.

23 kwietnia podcaster był gościem Krzysztofa Stanowskiego w programie Godzina Zero #183. Już na początku rozmowy na widzów czekała niespodzianka, ponieważ pozostający dotychczas anonimowy Swakowski zdecydował się pokazać swoją twarz.

Żurnalista wyjaśnił, że postanowił ujawnić swój wizerunek z uwagi na to, że miał dość spekulacji i oskarżeń narastających wokół niego i chciał się z nimi skonfrontować.

Ile zarabia Żurnalista? Dawid Swakowski ujawnił stawki za rozmowy sponsorowane

Gość Kanału Zero został spytany przez Stanowskiego o kwestię sponsorowanych wywiadów. Żurnalista twierdzi, że zarówno rozmowy sponsorowane, jak i te niesponsorowane są przez niego przeprowadzane na tych samych zasadach - uczestnicy nie mogą liczyć na dobór pytań.

W trakcie rozmowy poruszono temat zarobków Żurnalisty. Podcaster ujawnił, że jeśli chodzi o stawki za rozmowy sponsorowane, to zależą one od konkretnej platformy.

"Tak naprawdę, jeżeli rozmowa jest sponsorowana tylko na Spotify - bo robimy tak, że albo jest sponsorowana na Spotify'a, albo na YouTube'a - to na YouTube'a kosztuje około 50 tysięcy złotych, a na Spotify'a - 25 i to się sumuje tak też czasami" - mówił Żurnalista.

Stwierdził również, że rozmowy sponsorowane nie pojawiają się zbyt często. Gość Kanału Zero oznajmił, że jeśli zrealizuje jeden płatny odcinek w miesiącu, to jest to dla niego dużo. Jako przykład takiej sponsorowanej rozmowy wymienił wywiad z Marcinem Prokopem.

Krzysztof Stanowski próbował określić całość zarobków Żurnalisty, biorąc pod uwagę również dochody z AdSense. Według szacunków miałoby to być około 100-150 tysięcy złotych.

Nie obyło się bez kontrowersji. W wywiadzie poruszono kwestię długów Żurnalisty

W wywiadzie z Żurnalistą nie zabrakło tematu jego długów wynikających między innymi z nieudanych biznesów. Mowa tu między innymi o zaległościach wobec 18 osób na około 11 tysięcy złotych. Sprawa ta miała związek z magazynem "Manager+". Swakowski oznajmił, że spłata zadłużenia została wobec niego wyegzekwowana.

Poruszono również wątek jego sporu z Pocztą Polską oraz firmą Emerald. Zgodnie ze słowami Żurnalisty, w tych sprawach została zawarta ugoda, a zobowiązania są obecnie przez niego spłacane. Swakowski argumentował, że długi powstały w momencie, gdy jego działalność nie przynosiła jeszcze zysków.

- Gdy to wszystko się wydarzyło, byłem zupełnie goły. Nie miałem pieniędzy - tłumaczył się.

W trakcie rozmowy do programu zadzwonił dziennikarz Tomasz Zieliński, który współpracował z Żurnalistą przy magazynie piłkarskim "Boisko" (ukazywał się między 2014 a 2015 rokiem). Dzwoniący przekonywał, że w trakcie współpracy nie widział żadnych faktur i dowodów na niewypłacalność magazynu, a Swakowski miał się ostatecznie z nim nie rozliczyć.

Żurnalista odpowiedział, że pismo padło po wydaniu trzech numerów i "było oczywistym, że nie miał z czego zapłacić".

