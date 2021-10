​Zorza polarna w Polsce. Gdzie i kiedy oglądać?

"Dzisiejszej nocy szykuje się silna burza magnetyczna. Będzie ona efektem koronalnego wyrzutu masy ze Słońca (CME) który został wygenerowany w czwartek. Olbrzymia ilość wysokoenergetyznych cząstek pędzie w stronę Ziemi. Gdy dojdzie do ich zderzenia z atomami gazu w atmosferze w okolicach okołobiegunowych, na niebie pojawią się piękne zorze polarne" - czytamy na profilu popularyzatora astronomii.

Jak podał Wójcicki, dzisiejsza burza może być na tyle silna, że zorze być może da się zobaczyć również z północnej, a nawet centralnej Polski. Jak i gdzie zatem jej wypatrywać?

Mężczyzna zaznaczył, że prognozowanie pojawienia się zorzy na niższych szerokościach geograficznych nigdy nie daje stu procent pewności co do jej upolowania. Podkreślił jednak, że dzisiejsza pogoda w Polsce będzie sprzyjać wszystkim chętnym do wypatrywania tego zjawiska.

Zorza polarna w Polsce. Gdzie oglądać?

Wójcicki wyjaśnił, że zorze polarne w naszym kraju obserwujemy tylko nisko nad północnym horyzontem.

"Dlatego na miejsce obserwacji wybierzcie teren z odsłoniętym widokiem na północ, gdzie w linii wzroku nie będziecie mieli żadnych sztucznych świateł ani odległych miast. Jeśli mieszkacie w mieście, koniecznie wyjedźcie poza jego granice - w miastach nie ma najmniejszej szansy na zobaczenia tak subtelnego zjawiska" - czytamy.

Mężczyzna podał, że zorza w Polsce będzie raczej bladą poświatą unoszącą się nad północnym horyzontem. Kolory powinny za to uchwycić obiektywy aparatów.

