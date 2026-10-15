W skrócie Podczas pracy na działce w Behbeit el-Hagar znaleziono kamienny blok z inskrypcjami, co doprowadziło do ujawnienia dwóch posągów faraonów.

Jednym z odnalezionych posągów jest wizerunek Ramzesa II w podwójnej koronie, a drugi posąg, również przedstawiający władcę, ma dobrze zachowaną głowę w chuście nemes.

Odkryto też fragment różowego granitu z hieroglifami zawierającymi królewskie tytuły Ramzesa II, a badania na stanowisku są kontynuowane.

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Mieszkaniec wsi Behbeit el-Hagar w Delcie Nilu podczas pracy na swojej działce natrafił na kamienny blok z inskrypcjami i powiadomił o znalezisku służby archeologiczne.

Badacze na miejscu przeprowadzili prace, w trakcie których odsłonięto fragmenty rzeźb oraz blok różowego granitu pokryty hieroglifami.

Eksperci stwierdzili, ze są to pozostałości dwóch monumentalnych posągów królewskich, z których jeden przedstawia faraona Ramzesa II. Jak podaje egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności druga rzeźba również najprawdopodobniej ukazuje tego władcę.

Minister turystyki i starożytności Sherif Fathy podziękował mieszkańcowi za jego postawę. Podkreślił, że odkrycie stanowi ważne uzupełnienie wiedzy o historii regionu i jego znaczeniu archeologicznym.

Głowa faraona ma 1,6 metra. Posąg był monumentalny

Jak wyjaśnił Hisham El-Lithi, sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności, archeolodzy odkryli głowę posągu Ramzesa II o wysokości około 1,6 metra. Faraon został przedstawiony w podwójnej koronie, symbolizującej zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu.

Znaleziono także górną część kolumny z inskrypcją zawierającą królewskie imię. Na podstawie rozmiarów zachowanych fragmentów eksperci szacują, że cały posąg wraz z podstawą mógł pierwotnie mierzyć około 8,5 metra.

Odkryto również fragment drugiej rzeźby królewskiej o długości około 2,4 metra oraz jej dobrze zachowaną głowę. Przedstawia ona władcę w charakterystycznej chuście nemes. Według archeologów najprawdopodobniej również jest to wizerunek Ramzesa II.

Egipt. Hieroglify potwierdzają królewskie związki znaleziska

Na stanowisku odnaleziono ponadto blok różowego granitu o długości około 1,3 metra. Znajdował się on mniej więcej metr na północ od jednego z posągów. Zachowały się na nim hieroglify zawierające królewskie tytuły Ramzesa II, w tym "król Górnego i Dolnego Egiptu" oraz "syn Ra".

Badania w Behbeit el-Hagar są kontynuowane. Archeolodzy chcą odnaleźć kolejne fragmenty zabytków i ustalić, w jaki sposób odkryte elementy były ze sobą powiązane.

Behbeit el-Hagar w gubernatorstwie Gharbia to ważne stanowisko archeologiczne w Delcie Nilu. Znajdują się tam ruiny monumentalnej świątyni poświęconej bogini Izydzie, a także pozostałości granitowych bloków i elementów architektonicznych świadczących o dawnym znaczeniu tego miejsca.



