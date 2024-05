Zmiany w prawie pracy. Dodatkowe przywileje dla niektórych pracowników

Pracodawcy otrzymali sześć miesięcy na dostosowanie się do nowych wymogów, co oznacza, że od połowy maja wszystkie stanowiska muszą być już w pełni zgodne z nowymi standardami .

Zmiany w prawie pracy. Czego dotyczą?

Do najważniejszych nowości należy wymóg, aby krzesła pracownicze posiadały regulowane podłokietniki i możliwość dostosowania wysokości oraz kąta nachylenia oparcia, co ma na celu zapobieganie problemom z kręgosłupem. Ponadto, biurka powinny umożliwiać swobodne ustawienie monitora, klawiatury oraz innych urządzeń w taki sposób, aby zapewnić maksymalny komfort i minimalizować ryzyko urazów nadgarstków czy problemów ze wzrokiem.

Zmiany w dofinansowaniu do okularów

Nowelizacja przepisów dotyczy również dofinansowania do środków korekcyjnych wzroku. Do tej pory rozporządzenie przewidywało obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów zgodnie z zaleceniami lekarza. Rozszerzenie wsparcia na szkła kontaktowe umożliwia pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, którzy spędzają przed ekranem co najmniej cztery godziny dziennie, skorzystanie z dopłaty również do tych środków korekcyjnych.