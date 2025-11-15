O rewolucyjnych zmianach Ryanair informował już kilka miesięcy temu. Zgodnie z pierwotnym założeniem pełna cyfryzacja miała wejść w życie w maju 2025. Ostatecznie zdecydowano o przeniesieniu tych planów na listopad, aby nie wprowadzać zamieszania w sezonie letnim.

Cyfrowe karty pokładowe w Ryanairze. Zmiana od 12 listopada

- Przejście na technologię cyfrową oznacza szybszą, inteligentniejszą i bardziej ekologiczną obsługę pasażerów, a także łatwiejszy dostęp do szeregu innowacyjnych funkcji w aplikacji, w tym "Order to Seat" (zamówienie do miejsca), informacji o lotach na żywo i bezpośrednich aktualizacji w przypadku zakłóceń. Z niecierpliwością czekamy na możliwość zapewnienia wszystkim naszym pasażerom lepszych wrażeń z podróży dzięki usprawnionej, wiodącej w branży aplikacji myRyanair - powiedział Dara Brady, dyrektor marketingu w Ryanairze, cytowany w oficjalnej informacji prasowej.

Brady zapewnił również, że z cyfrowych kart pokładowych korzysta obecnie ponad połowa pasażerów irlandzkiej linii, więc zmiana nie powinna mieć na nich dużego wpływu.

- Przypominamy jednak tej niewielkiej liczbie pasażerów, którzy nadal drukują karty pokładowe, aby przed przejściem na w pełni cyfrowe karty pokładowe od środy 12 listopada pobrali aplikację myRyanair - dodał.

Poza aplikacją, odprawy będzie można dokonać na oficjalnej stronie Ryanaira. Jednak karty pokładowe będą dostępne jedynie w aplikacji - ich pobranie w formie pliku pdf nie będzie już możliwe.

Bilety papierowe również znikną. Podróżni mogą za to liczyć na e-maile z przypomnieniem o odprawie online. Wiadomości zostaną wysłane dwukrotnie - 48 i 24 godzin przed odlotem.

Ryanair. Czy można odprawić się na lotnisku?

Wraz z wejściem w życie odprawy internetowej, zostaje zniesiona możliwość bezpłatnej odprawy na lotnisku. Wprawdzie możemy udać się do punktu odpraw, ale za usługę będziemy musieli słono zapłacić.

Koszt odprawy w porcie lotniczym to wydatek rzędu 55 euro (ok. 234 zł). W przypadku irlandzkiego przewoźnika cena lotniczego biletu bywa niższa.

Co zatem z osobami wykluczonymi cyfrowo, np. starszymi czy nieposiadającymi smartfona? Przyjeżdżając na lotnisko, nie musimy mieć telefonu. Jeśli odprawiliśmy się wcześniej przez Internet, karta pokładowa zostanie nam wydana na lotnisku.

Warto dodać, że niektóre lotniska, z których lata Ryanair, nie akceptują elektronicznych kart pokładowych (np. porty w Maroku czy Turcji). W przypadku podróży rozpoczynających się w tych miejscach, pasażerowie będą musieli również odprawić się przez internet, a następnie uzyskać papierową kartę pokładową w okienku odpraw.

Zmiana zasad odprawy w Ryanairze - najważniejsze informacje

Podsumowując, jeśli nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów, podróżując Ryanairem, musimy pobrać aplikację przewoźnika i dokonać internetowej odprawy.

Brak smartfona, dostępu do internetu na lotnisku, rozładowany czy zgubiony telefon nie stanowią problemu, o ile wcześniej odprawiliśmy się za pomocą strony internetowej lub aplikacji.

Zapominalscy, oporni lub ignorujący nowe zasady przewoźnika pasażerowie muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami za odprawę.

